Ybirá Capital adquire 46% de incorporadora do interior paulista

A Ybirá adquiriu também terrenos em São Vicente, no litoral paulista Foto: Tiago Queiroz/AE - 15/02/2005

A Ybirá Capital, listada em Bolsa e com foco na aquisição de fatias minoritárias em companhias, está adquirindo 46% na incorporadora Origem, com sede em Lençóis Paulista, interior do Estado de São Paulo. A transação é avaliada em R$ 150 milhões e o negócio está sendo feito com troca de ações.

PUBLICIDADE Este é o primeiro investimento feito pela Ybirá em empresa operacional desde que foi adquirida do Opportunity pelo investidor Thiago Moura, em 2021. Na ocasião, a empresa se chamava Alef e nunca havia chegado a ser operacional. Inicialmente, Moura pretendia investir em empresas nascentes de tecnologia. No ano passado, embora sem caixa e com um prejuízo em seu balanço, a Ybirá fechou parceria com a Hermes Agroindustrial, partindo para outros negócios, entre os quais imobiliários. Adquiriu terrenos na Ilha Porchat e São Vicente, ambos no litoral paulista, e também em Brusque, em Santa Catarina, para desenvolver projetos imobiliários. A ideia é que agora, a partir da aquisição da fatia na incorporadora Origem, a Ybirá dê andamento ao desenvolvimento de seus projetos e também de sua investida.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 09/08/2024, às 17h38.

Publicidade

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.