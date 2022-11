Yuca, Idea!Zarvos e Paladin fazem parceria em locação residencial

Publicidade

Apartamento para locação Harmonia Lacerda IZP

A startup de habitação Yuca, a incorporadora Idea!Zarvos e a gestora de recursos Paladin fecharam parceria para compor um portfólio com 300 apartamentos residenciais para locação nos próximos dois anos. Esse é um tipo de negócio que entrou de vez na mira dos investidores de peso, nas cidades grandes.

A Yuca oferece apartamentos para locação e tem cerca de 1 mil unidades em sua plataforma. Por sua vez, a Idea!Zarvos e a Paladin também enxergaram as oportunidades de desbravar o segmento. Elas montaram uma joint venture batizada de IZP, especializada em desenvolver projetos e explorar ativos residenciais para renda.

Agora, as três partes se uniram para combinar as habilidades. A IZP vai erguer os prédios e seguir como proprietária dos imóveis sendo, portanto, recebedora dos aluguéis futuros. Já a Yuca fará a gestão e a locação das unidades em troca de uma taxa.

Negócio envolve 300 apartamentos, para entrega até 2024

Ao todo, a parceria envolverá 300 apartamentos espalhados por seis empreendimentos, com previsão de entrega até 2024. Nesta largada, já serão incluídos na plataforma da Yuca 18 unidades situadas em dois prédios na Vila Madalena, na capital paulista. Até o começo do ano que vem, serão mais 80 em um terceiro edifício.

Os imóveis carregam a arquitetura autoral da Idea!Zarvos. Eles têm plantas de 60m² a 150m², e seus pacotes de aluguel variam entre R$ 10 mil e R$ 19 mil por mês, incluindo aí mobília e serviços.

A Yuca é uma das proptechs que mais chamaram atenção de investidores nos últimos anos. A startup recebeu um aporte de US$ 10 milhões, ano passado, liderado pelo fundo Monashees e com participação também de Terracota Ventures, ONEVC e Tishman Speyer. Fundada em 2019, ela já captou mais de R$ 200 milhões.

A empresa é do tipo ‘asset light’. Ou seja: ela não se torna a dona dos imóveis. As unidades são incorporados via parcerias ou adquiridas por meio de fundo imobiliário. A parte da proptech é a reforma, a manutenção e a comercialização. A previsão é fechar 2022 com 1,4 mil imóveis na plataforma, e em 2023, dobrar esse número.





