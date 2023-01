Capal comemora resultados, mas segura expectativa para 2023 devido a preço menor

Após crescer 35% em 2022, a cooperativa Capal, que atua no Paraná e em São Paulo, é cautelosa quanto aos resultados neste ano. Por enquanto, espera repetir o desempenho do ano passado, de R$ 4,3 bilhões, muito superior à meta de crescimento de 15% a 20%. Os motivos são a economia brasileira mais fraca, o consumo estagnado de suínos e lácteos e o provável recuo dos preços das commodities agrícolas e dos insumos, diz Adilson Fuga, presidente executivo. Já a produção não frustra as expectativas: “Esperamos safra de verão cheia e receber um volume considerável de grãos. O clima tem ajudado”, conta. Prevê receber entre 1 milhão e 1,1 milhão de toneladas de grãos, contra 960 mil toneladas de soja, milho, trigo e cevada entregues em 2022.

Futuro é promissor e investimento cresce

Mesmo no ano mais desafiador, a Capal investirá na ampliação de sua estrutura. O objetivo é estar preparada para volumes que não param de crescer. O aporte anual gira em torno de R$ 100 milhões, destinado a unidades de recebimento e armazenagem de grãos e loja de insumos.

Cevada avança na estrutura da Capal

Uma das apostas é o cultivo da cevada, com demanda firme da indústria. A meta é expandir dos atuais 6 mil para 10 mil hectares, alcançando até 40 mil toneladas. “Incentivamos o produtor a ampliar a produção com a garantia da compra”, diz Fuga. O cereal abastecerá unidade que entra em operação este ano.

Os 3,6 mil cooperados da Capal devem cultivar 181 mil hectares nesta safra Foto: Capal/Divulgação

Monitor de carbono

O Observatório de Bioeconomia da Fundação Getulio Vargas lança hoje banco de dados digital para monitorar as emissões de gases causadores do efeito estufa pelo consumo de combustíveis no Brasil. A plataforma permite o acesso a resultados trimestrais de descarbonização, detalhados por tipo de energia e Estado do País. O sistema reúne informações de 284 usinas de etanol certificadas pelo programa RenovaBio até 2022 e deve incorporar avaliações sobre o biodiesel nos próximos meses.

Panorama digital

À coluna, a FGV antecipou que o levantamento mais recente da plataforma, referente ao terceiro trimestre de 2022, mostra aumento de 6,52% nas emissões do Brasil em relação a 2021. Luciano Rodrigues, um dos autores do projeto, associa o resultado à mudança tributária do País e reforça o potencial do sistema para a elaboração de políticas públicas. O volume de poluentes seria cerca de 30% maior não fosse a presença de combustíveis sustentáveis na matriz energética nacional.

Daqui para lá

A argentina GDM obteve aprovação na Colômbia para soja não transgênica com menor conteúdo dos açúcares rafinose e estaquiose, de difícil digestão para aves e suínos. A variedade foi desenvolvida no Brasil, onde a empresa investiu mais de R$ 400 milhões em pesquisa e desenvolvimento para atender ao mercado sul-americano. Foi aprovada no País em março e na Argentina em setembro.

Juntas

A fabricante de insumos norte-americana FMC espera colher no Brasil frutos de nova parceria com a francesa Micropep, de tecnologia de micropeptídeos, para desenvolver bioherbicidas. “Estima-se que perdas na produção de grãos sejam superiores a 15% devido à competição com plantas daninhas”, diz Antônio Soares, gerente de Biológicos da FMC. Soares vê demanda “significativa” por produtos “eficazes e sustentáveis”. Ele cita dados da consultoria AgbioInvestor indicando que vendas de bioherbicidas devem passar de US$ 16 milhões em 2020 a US$ 175 milhões em 2035.

Na palma da mão

Xarvio, marca de agricultura digital da Basf, alcançou 10 milhões de hectares registrados na sua plataforma de gestão agrícola Field Manager. Destes, 1 milhão de hectares foram mapeados por drones. Só em 2022 3,3 milhões de hectares foram incorporados à plataforma. “A expectativa é incorporar 3 milhões de hectares em 2023″, diz Lucas Marcolin, gerente Comercial do xarvio® Digital.

Setor do biodiesel pressiona pelo aumento da mistura

O setor de biodiesel prevê recuperar resultados com o aumento da mistura obrigatória ao diesel. Espera que o governo defina, até o fim de fevereiro, um cronograma para sair dos atuais 10% de mix e atingir 15%. Caso a proporção avance, especialistas estimam demanda até 45% maior ante 2022. Discussões sobre importação também estão na pauta.

Rally da Safra avalia condição das lavouras de soja do Brasil

O Rally da Safra vai a campo a partir de hoje para avaliar as condições da safra de soja 2022/23. A organizadora Agroconsult divulga esta semana estimativas pré-rally, mas o mercado aposta em produção superior a 150 milhões de toneladas no País. A expedição começa por Mato Grosso, maior produtor de grãos, no eixo da BR-163 e oeste do Estado./ ISADORA DUARTE, GABRIELA BRUMATTIe LETICIA PAKULSKI