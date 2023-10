Cocamar espera cenário promissor para o setor a partir do próximo ano

A Cocamar deve fechar o ano com queda de 7% no faturamento inicialmente previsto para 2023, devido aos preços mais baixos das commodities e também dos insumos. Ainda assim, o desempenho, de R$ 12,8 bilhões, deve superar em 15% o de 2022. Para 2024, a expectativa é otimista, com preços estáveis dos grãos, diz José Cícero Aderaldo, vice-presidente da cooperativa. A meta de receita é de R$ 14 bilhões no próximo ano.

O impulso deve vir do ganho na participação de mercado com os cooperados. “Hoje, participamos de 57% das compras de insumos e da recepção de grãos no norte do Paraná. Queremos alcançar 60%.” A Cocamar prevê receber 4,35 milhões de toneladas de soja e milho nesta safra, volume 34% maior.

A Cocamar avalia aporte de R$ 250 milhões a R$ 300 milhões em 2024 para ampliar a capacidade de armazenagem em 250 mil toneladas, para 2,5 milhões de toneladas. A decisão final do investimento virá em março. Estuda ainda a expansão da planta em Maringá (PR).

O mercado interno responde por 80% do faturamento da Cocamar, enquanto a exportação hoje representa 20% dos seus negócios Foto: Cocamar/Divulgação

Neste mês, a Cocamar ingressou no varejo de carne bovina. Um frigorífico terceirizado abate os bois e processa a carne. Aderaldo espera que as vendas deslanchem a partir de 2024, com a meta de R$ 100 milhões no ano. “O foco é o mercado regional, depois outros Estados e exportação em cerca de três anos.”

Correndo por fora

A Grunner, fabricante de máquinas e implementos para cana-de-açúcar, deve vender 25% mais este ano, na contramão do setor, que prevê recuo de 20% nas vendas, segundo a Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Denis Arroio, o CEO, conta que a carteira de clientes cresceu de 14 grupos de usinas do centro-sul em 2022 para 32 este ano. A fabricante de Lençóis Paulista (SP) também observa aumento do volume de compras. “Em 2022 vendemos para um deles quatro equipamentos; neste ano ele já orçou 25″, diz Arroio.

Continua após a publicidade

Diversificação

Em março a Grunner estreou no setor de grãos, com maquinário próprio para distribuição de compostos orgânicos e corretivos sólidos, especialmente para soja e milho. A expectativa é de que sejam vendidos 20 desses equipamentos, adicionando 3% às vendas da empresa no ano. “É bem pequeno, mas queremos crescer de forma consistente”, diz Arroio. A empresa vende em média 450 máquinas e implementos por ano.

Double check

A agfintech Creditares, de análise de risco de crédito de produtores rurais para instituições financeiras, alcançou R$ 250 milhões aprovados em operações para o campo em 18 meses de atuação. Os recursos foram desembolsados por bancos e fundos de investimento que acessam os dados do produtor pela plataforma. “Para 2024, a estimativa é que sejam viabilizados pela plataforma R$ 500 milhões em financiamento agrícola, com a meta de atingir R$ 5 bilhões até o final de 2026″, antecipa José Corral, o CEO.

A Creditares está ampliando sua rede de “agro bankers”, profissionais especializados que atuam como uma espécie de assessores de investimento para o agronegócio. Hoje são cerca de 30, sobretudo no Centro-Oeste. A agfintech prevê chegar a 50 até o final do ano e 500 em três anos.

In loco

Uma missão da União Europeia desembarca no Brasil no dia 5 para vistoriar e atestar o sistema de sanidade brasileiro para controle e certificação da produção avícola. “A expectativa é de que, se o lado europeu validar nosso sistema, o próximo passo seja a retirada de controle reforçado estabelecido por eles em 2017″, conta Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Há restrições nos embarques brasileiros de frango à Europa desde a Operação Carne Fraca, em 2017, que expôs casos de adulteração.

Continua após a publicidade

Giro

Com a proximidade do segundo turno da eleição presidencial, o agro argentino reforça os pleitos aos candidatos. O setor quer política menos intervencionista, o fim da taxação sobre exportações e a adoção de câmbio único. “Pedimos políticas que gerem confiança e investimento. Não precisamos de mais subsídios”, diz a Confederação Rural Argentina (CRA).

Vem aí

Comitiva de empresários e do Ministério da Agricultura busca estreitar a relação comercial entre Brasil e países asiáticos nesta semana. Na Indonésia, a agenda passa pela ampliação de mercado para as proteínas brasileiras. Na Índia, o alvo são as cooperações técnicas em biocombustíveis.