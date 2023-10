Boa Safra se prepara para estrear no Sul do País e fará novas aquisições

A Boa Safra, líder no mercado de sementes de soja, trabalha para iniciar operações no Sul do Brasil, começando pelo Paraná. Contratou um gerente regional e mais seis pessoas para a equipe que ficará encarregada de identificar pontos de venda e oportunidades no Estado, além de melhorar o atendimento no sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. “O objetivo é entrar no Paraná no ano que vem; Santa Catarina e Rio Grande do Sul provavelmente ficarão para 2025″, conta à coluna Marino Colpo, CEO da Boa Safra. O Paraná é o maior mercado da região para sementes, com cerca de 45% das vendas do setor. Em âmbito nacional, representa cerca de 14% do total. “Algumas revendas já pediam nossa ida para o Paraná”, diz.

Avanço deve fortalecer liderança

A expansão para o Sul ajudará a Boa Safra a ampliar sua liderança em sementes de soja, de 8% hoje para 15% em 2027, avalia Colpo. O segmento, que deve trazer 95% do lucro neste ano, tende a perder espaço para o milho, que até lá deve representar 25% do resultado.

Apetite para novas compras

A Boa Safra não deve parar tão cedo de fazer aquisições. Em 2022, comprou a Bestway Seeds, de milho, e neste mês foi a DaSoja. “Estamos animados com M&As”, diz Colpo. O desejo é ao menos uma operação por ano, por vários anos. Compras no setor de milho e outros em que a empresa está entrando a ajudarão a ganhar participação.

Previne

Com o agravamento dos casos da doença greening nos pomares de laranja, que já devastou a produção na Flórida, citricultores brasileiros reforçam o investimento em defensivos para controlar o inseto transmissor, Diaphorina citri. Na safra 2022/23, o manejo da praga movimentou R$ 271 milhões, ou 23% do mercado de defensivos da cultura, de R$ 1,2 bilhão, revela o estudo FarmTrak Citros, da Kynetec. As vendas de inseticidas próprios para a praga cresceram 42% ante a safra passada, segundo Alberto Oliveira, coordenador de pesquisas da consultoria.

Cautela

Tratamentos para conter o inseto estão sendo adotados em 87% da área de citros no País, ante 83% há um ano, diz a Kynetec. Em São Paulo, Minas e Paraná, o “cinturão da laranja”, o uso de inseticidas contra greening chegou a 98% dos pomares. No Nordeste, passou de 39% para 55% em 2022/23. “Controlar a doença tornou-se um dos principais desafios para citricultores no Brasil e no mundo. Ela acarreta danos severos à produtividade e à qualidade dos frutos”, diz.

De dentro...

O Aqua Capital vai se concentrar no crescimento da Exata, empresa de análise de solo adquirida em setembro, enquanto monitora oportunidades de compras. Tomas Romero, sócio do fundo, diz que uma das dificuldades para adquirir mais empresas do setor é a qualidade assimétrica entre elas. Também é preciso estimular o produtor a analisar o solo com frequência. No Brasil, agricultores fazem isso, em média, duas vezes no ano; nos EUA, cinco.

...pra fora

A Exata deve duplicar, em dois anos, o número de laboratórios de análises – a Região Sul pode receber uma unidade. Hoje são quatro no País. Também vai dobrar a equipe comercial, para cem representantes que vendem as soluções para produtores, revendas e agricultura de precisão. Romero estima que o segmento movimente cerca de R$ 350 milhões no Brasil, mas há potencial para chegar a R$ 3,5 bilhões em três a cinco anos, com maior adoção do serviço.

Quase lá

A Barn Investimentos deve concluir no começo de 2024 a captação de US$ 150 milhões por meio de seu quarto e maior fundo, voltado a soluções para o agronegócio, conta o sócio Thiago Mendes. No terceiro, para o qual levantou R$ 130 milhões, 11 empresas receberam investimentos, como a fintech Agrolend, e uma nova empresa será anunciada este mês. No quarto fundo, 10 a 15 companhias, das áreas de biológicos, silos-bolsa, logística, clima e monitoramento de garantias de crédito, receberão cheques maiores.

Cresce o risco de gripe aviária atingir granjas

O risco de contaminação do plantel comercial de frango por gripe aviária aumenta a partir deste mês no País, diz Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Isso porque as aves migratórias retornam do Hemisfério Norte, onde a doença já se propagou, para o Sul. Atualmente, só aves silvestres e domésticas foram contaminadas.

Desafios e oportunidades do agronegócio em debate

Lideranças do agro nacional estarão reunidas amanhã em evento promovido pelo Lide e pelo Estadão para debater o futuro do setor. Algumas questões na pauta: os caminhos do financiamento do agronegócio, os preços mais baixos das commodities a os riscos à atividade trazidos pela mudanças climáticas.