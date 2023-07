Galvani investe R$ 2,5 bi para crescer em fertilizantes no Norte e Nordeste

A Galvani, líder em fertilizantes no Matopiba, região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e que mais cresce em produção de grãos, quer abocanhar mercado. A companhia investirá R$ 2,54 bilhões, até 2026, para elevar sua produção, hoje em 700 mil toneladas por ano. Do montante, R$ 200 milhões vão para dobrar a planta de Luís Eduardo Magalhães (BA) e outros R$ 340 milhões para uma nova unidade de mineração em Irecê (BA), conta Marcelo Silvestre, diretor-presidente da Galvani. O maior aporte, de R$ 2 bilhões, será na mina e fábrica de fosfatados em Santa Quitéria (CE). Juntas, as unidades produzirão mais 2,2 milhões de toneladas de insumos. A expectativa é que a participação na região saia de 24,5% para 32% em 2026.

Preço menor pressiona receita

Com a colheita recorde, a Galvani está otimista com as vendas este ano. Elas devem crescer 15%, para 706 mil toneladas entregues. O faturamento, que foi de 1,6 bilhão em 2022, será menor, devido aos preços mais baixos do adubo. A empresa ainda não estimou o valor.

Adubação da safra garantida

A Galvani calcula que cerca de 90% dos fertilizantes a serem aplicados no Matopiba na safra 2023/24 já foram adquiridos pelos produtores. “Vimos forte ritmo de demanda nas últimas semanas”, diz Silvestre. O mercado desses insumos deve crescer 5% na região em volume, enquanto para o País a previsão é de 3% a 5%.

Galvani calcula que cerca de 90% dos fertilizantes a serem aplicados no Matopiba na safra 2023/24 já foram adquiridos pelos produtores Foto: Moises Eustaquio Oliveira/AE

Aposta dobrada

Continua após a publicidade

Três meses após abrir a primeira indústria no Brasil, a green tech francesa NetZero investe R$ 20 milhões para construir a segunda fábrica de biochar, carvão vegetal proveniente da palha do café usado para correção de solo. Localizada em Brejetuba (ES), a nova unidade ficará a 25 quilômetros da anterior, em Lajinha (MG). O investimento da NetZero na região capixaba visa aprofundar a parceria com os 10 mil produtores vinculados à Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha (Coocafé).

Esponja de CO₂

A cada tonelada produzida de biochar, é possível sequestrar até 2 toneladas de CO₂ da palha do café, que deixam de ser emitidas na atmosfera. A empresa quer aproveitar a proximidade da área de produção para adquirir 32 mil toneladas de biomassa dos agricultores, o que resultaria na produção de 9 mil toneladas de biochar ao ano nas duas unidades. A nova fábrica entrará em operação em 2024 e deve remover da atmosfera 6,5 mil toneladas de CO₂ todo ano.

Oportunidade

A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s no País, fechou parceria com a Mantiqueira para receber 120 mil ovos por mês, ou o equivalente a mais de 70 toneladas do ingrediente por ano, de galinhas livres de gaiolas. A demanda surgiu com a volta dos sanduíches com ovos ao cardápio da rede. Além do Brasil, a Arcos Dorados já se abastece 100% com produtos “cage-free” na Costa Rica, Colômbia e Peru.

Pulo do gato

A ecosecurities, que há 25 anos orienta emissões de créditos de carbono, quer impulsionar a construção de biodigestores de dejetos de suínos no País. Com o programa Kuré, espera viabilizar até 2027 de dez a 15 usinas centralizadas de biodigestão no Sul do País e em Goiás. Cada uma receberá resíduos de várias granjas, transformando-os em biogás que poderá ser usado como combustível ou na geração de energia. A ecosecurities entra com consultoria para garantir a futura emissão de créditos pelo metano não emitido.

Continua após a publicidade

Renda futura

Thiago Viana, responsável pelo Kuré, diz que a ideia é estimular projetos com a previsão de receita extra. Hoje, um crédito de uma usina vale cerca de US$ 5 e pode subir. Outro empurrão é a cobrança por pecuária de baixo carbono. A primeira usina centralizada do programa está em construção em Toledo (PR) e deve gerar 50 mil créditos/ano. Até 2027, com as usinas e até 400 pequenos criadores envolvidos, a expectativa é gerar 1,5 milhão de créditos.

Importação de trigo cai 35% com safra recorde no País

A produção recorde de trigo no Brasil em 2022, de 10 milhões de toneladas, reduziu em 35% a importação pelos moinhos no primeiro semestre de 2023. Foram 2,07 milhões de toneladas. A consultoria Trigo & Farinhas prevê compras fracas nesta segunda metade do ano, mas dentro da média para o período. O Brasil traz de fora metade do trigo consumido anualmente.

Entregas de fertilizantes devem superar 2022

As entregas de fertilizantes devem superar em 7% a 10% o volume de 2022, projeta o Itaú BBA, no relatório Visão Agro, que será apresentado nesta semana. “Nos primeiros meses do ano, as entregas foram menores, mas, mesmo com as quedas das principais commodities, a relação de troca é bem atrativa”, diz o analista Pedro Siminionato./Isadora Duarte, Gabriela Brumatti, Letícia Pakulski e Clarice Couto