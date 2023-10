Geo Biogás & Carbon mira agronegócio com foco em pequena e média indústria

A Geo Biogás & Carbon, empresa de biogás e carbono renovável, pretende explorar um novo nicho no agronegócio. A empresa comprou a gaúcha Luming Inteligência Energética, voltada à instalação de pequenas e médias unidades de biogás e biometano – de 2 mil a 10 mil m³ produzidos por dia – e aposta em expandir os negócios com plantas para a agroindústria. “Queremos desenvolver o mercado de biogás em plantas pulverizadas. Toda fábrica que produz alimentos e bebidas gera gás e hoje o aproveitamento é mínimo”, diz Alessandro Gardemann, CEO da Geo. A Luming já desenvolveu projetos de cogeração de bionergia com Ambev, Heineken e Coca-Cola. No total, implantou quatro plantas e tem outras três em instalação.

A Geo vê potencial de maior demanda pelo uso do biogás na suinocultura, na fecularia, na indústria leiteira e em frigoríficos Foto: Geo Biogás/Divulgação

Biogás em plena expansão

Menos de 2% do agronegócio utiliza o biogás e o potencial é crescente, diz Rael Mairesse, CEO da Luming. “A ideia é aproveitar os resíduos orgânicos da produção para gerar energia, sobretudo com a pressão para redução da pegada de carbono na pecuária.”

Crescimento sustentado

Além de investir na frente de projetos menores, a Geo aportará R$ 1 bilhão por ano em novas plantas em cinco anos. O valor corresponde a cerca de quatro plantas de grande porte por ano, acima de 10 mil m³ de biogás/dia. A empresa possui três plantas em joint venture com empresas como Raízen e Cocal.

Um puxa o outro

O aumento de 7% na área plantada com sorgo no País neste ano puxou o crescimento de 23% nas vendas das sementes do cereal, revela estudo da consultoria Kynetec. O mercado de cultivares de sorgo granífero movimentou R$ 357 milhões na safra 2023, contra R$ 289 milhões em 2022. O cereal é plantado na rotação das lavouras de soja ou em substituição ao milho de inverno. O Brasil cultivou 1,25 milhão de hectares com o grão, destinado sobretudo à alimentação animal.

Alternativa

Rafael Perrucci, analista de inteligência de mercado da Kynetec, destaca o menor custo de produção do sorgo ante outras culturas de segunda safra com variedades resistentes à seca e a variações climáticas. “A cultura evoluiu bastante na adoção de tecnologia e em produtividade, que passou de 1,8 tonelada por hectare para 3,4 toneladas por hectare, uma alta de 81%”, observa. Produtores investiram em média R$ 283 por hectare em sementes do cereal.

Tique Taque

A indústria do trigo viu o tempo de descarga do cereal importado pelo Porto de Santos cair de 48 horas para seis horas. A agilidade no recebimento do grão ocorreu por mudanças nos procedimentos alfandegários para a internalização do produto proveniente do Mercosul. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo diz que agora o cereal pode ir direto para o destino, sem passar pelos silos controlados pela Receita. O porto é a principal entrada do produto no País, recebendo cerca de 1,2 milhão de toneladas por ano.

Desafoga

A maior celeridade no desembaraço aduaneiro do trigo diminuirá os custos da indústria com a espera de navios no porto, estima a Abitrigo. “Pelo crescimento da exportação de soja, milho e açúcar, perdemos espaço para o recebimento de trigo nos últimos anos, com uma redução de cerca de 81 mil toneladas em silos da alfândega só no último ano, além da perda de um cais. O trigo passa a ter mais espaço nos armazéns”, diz Rubens Barbosa, presidente-executivo da Abitrigo.

Juntos

Produtores de leite do Uruguai querem se unir aos brasileiros pelo fim das condições desiguais para a produção da bebida entre os países do bloco. “O Uruguai não dá subsídio à cadeia leiteira e é acusado injustamente. Já a Argentina concede muitos recursos para seu leite ficar competitivo”, diz um diplomata do país. A concentração dos esforços será no âmbito do Mercosul.