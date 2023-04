Indiana UPL quer 50% da receita vinda de soluções naturais em 2027

A indiana UPL, que em 2022 faturou US$ 6 bilhões com agroquímicos, fertilizantes e insumos biológicos, quer chegar a 2027 com 50% da receita gerada por biodefensivos, biofertilizantes e outros produtos naturais. A meta também vale para o Brasil, diz Rogério Castro, CEO no País. Hoje, cerca de 7% do faturamento vem da divisão NPP (Natural Plant Protection), criada em 2019. A compra, em 2022, de participação na Bioplanta (da chinesa Dakang), companhia dedicada a biossoluções, deve ajudar, bem como a criação no ano passado, com a Bunge, da Orígeo, focada em pacotes para grandes produtores do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia e Pará (Mapitobapa). “A NPP é a divisão que mais cresce na UPL”, afirma Castro.

OpenAg Farm, área de 13 mil hectares em Mato Grosso onde a UPL testa produtos, incluindo biossoluções, em condições reais de campo

Portfólio deve aumentar com parcerias

A UPL deve anunciar, em até seis meses, um novo parceiro que trará de imediato mais nove biossoluções, cinco ainda este ano. Até 2027, espera lançar anualmente de quatro a cinco soluções. “No Brasil, estamos ativos, avaliando oportunidades de mercado”, diz Castro.

Outra via de impulso das biossoluções serão os negócios da Orígeo, que mira não só o Mapitobapa, como Mato Grosso. Nas duas áreas, cerca de 850 grandes produtores estão sendo atendidos, de um total de 2 mil a 3 mil agricultores na mira. “A Orígeo foi um investimento em linha com a meta de crescer em biossoluções”, afirma.

DIRETO DO PÉ. Interessados nas frutas brasileiras, representantes da Instituição de Feiras de Madri (Ifema), na Espanha, desembarcam no País em maio para conhecer associações produtoras, como a Abrafrutas, e a agência de exportação Apex. Organizadora da visita, a multinacional espanhola How2Go diz que o Brasil vende à Espanha US$ 98 milhões em frutas todos os anos e a expectativa é aproximar pequenos agricultores do mercado externo. O Brasil exporta R$ 1 bilhão por ano em frutas

DAQUI PARA O MUNDO. A Ifema participará, no primeiro semestre de 2024, da Fruit Attraction Brasil 2024. O evento será uma versão da feira que anualmente reúne exportadores e importadores em Madri. Na edição espanhola, o Brasil fechou US$ 150 milhões em intenções de venda, que devem se consolidar este ano. Marcelo Vitali, diretor da How2Go, espera desempenho 20% a 30% maior na edição brasileira. A cidade que sediará o evento ainda não foi definida.</CW>

SÓ CRESCE. Novos recordes de exportação de carne de frango são esperados para os próximos meses, prevê a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em março, foram embarcadas 514 mil toneladas. Ricardo Santin, presidente da ABPA, diz que, com a gripe aviária em outros países exportadores, a demanda pela proteína brasileira segue aquecida. “Devemos chegar até o fim do ano com crescimento de 8% nas exportações, e volume próximo de 5 milhões de toneladas”, diz.

A Grão Direto, plataforma de comercialização digital de commodities agrícolas, põe na rua uma série de ações de expansão. Após abrir, em março, um marketplace no Tocantins, com uma base de compradores e vendedores de grãos no Estado, se prepara para fazer o mesmo no Pará neste 2.º trimestre, no Maranhão no 3.º trimestre e no Piauí e em Rondônia no fim do ano, diz Gabriela Felizardo, head de operações. “Queremos terminar 2023 com um número de usuários 85% maior, ou seja, 500 mil downloads do aplicativo”

<Outro indicador de crescimento são as transações “tocadas” – negócios fechados pelas partes na plataforma e também a formalização de acordos feitos fora do aplicativo. No 1.º trimestre de 2023, mais de 1 milhão de negócios passaram de alguma forma pela Grão Direto, número atingido em seis meses de 2022. A equipe está aumentando – eram 95 pessoas em 2022 e deve chegar a 170 até o fim do ano. Após a última captação de recursos, de R$ 40 milhões no ano passado, nova rodada só deve ocorrer em 2024.

Carteira da Credicitrus deve crescer em ritmo menor

Maior cooperativa de crédito do Brasil, a Credicitrus prevê avanço de até 25% na carteira de crédito em 2023. O crescimento é menor do que os 38% em 2022. As taxas de juros elevadas inibem a contratação de empréstimos de longo prazo e levam produtores a usar recurso próprio em parte dos investimentos, diz Walmir Segatto, o CEO.

Broadcast Live discute a reforma tributária e o agro

O que o setor produtivo espera e os impactos da reforma tributária para o agro é o tema do Broadcast Live de amanhã, às 17h30. Bruno Lucchi, diretor técnico da CNA, participa da live. A conversa pode ser acompanhada no terminal Broadcast e nos canais da Agência Estado no YouTube e LinkedIn./CLARICE COUTO, GABRIELA BRUMATTI, SANDY OLIVEIRA, ISADORA DUARTE e LETICIA PAKULSKI

