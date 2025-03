M. Dias Branco aposta em food service para diversificar crescimento

A M. Dias Branco, fabricante de macarrões e biscoitos, mira em nova frente: o food service. A companhia dedicou uma área específica para o atendimento desse canal e deve aumentar a presença da marca em pizzarias, restaurantes, padarias e indústrias de congelados. A ideia é acompanhar o avanço do mercado este ano e superá-lo a partir de 2026 com o fortalecimento da área, diz Daniel Ponçano, diretor de Food Service. “É um mercado com capacidade de seguir crescendo acima do varejo de alimentos.” Projeção da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos aponta para alta de 10% nas vendas da indústria para o food service este ano. Em 2024, o canal representou cerca de 10% da receita da M. Dias Branco, de R$ 9,663 bilhões.

Entrada de novas categorias

A M. Dias Branco trabalha com farinha de trigo, margarinas e gorduras no food service. Ainda neste trimestre deve começar a fornecer massas para o segmento, antecipa Ponçano. O foco neste mercado é o crescimento orgânico no Brasil.

A produção da M. Dias Branco para o food service é atendida pelos seus 7 moinhos de trigo e 2 fábricas de cremes e gorduras vegetais Foto: M. Dias Branco/Divulgação

Estratégia para ampliar participação

Nordeste, Sul e Sudeste são alvos da M. Dias para expansão no food service. “Além de crescer em panificação e gorduras, temos pipeline de lançamentos exclusivos para o food service até 2028, ampliando o portfólio com valor agregado”, diz. O food service movimentou R$ 261 bilhões na indústria de alimentos em 2024.

Freio

A União Avícola adiou a instalação de uma segunda linha de abate na unidade de Nova Marilândia (MT), que elevaria sua capacidade de 200 mil para 360 mil frangos/dia. Cidinho Santos, fundador e proprietário da companhia, atribui a decisão à alta dos juros e ao risco de excesso de oferta no setor. “Reposicionamos os investimentos, que serão pontuais. Nenhuma atividade dará retorno se os juros chegarem a 15%”, disse, sem revelar quanto será aportado em 2025.

Moderniza

A Katira, produtora de cítricos de Taquaritinga (SP) com 50% da produção focada em limão-taiti, prevê investir R$ 25 milhões até 2026. Há seis anos tem feito aportes em tecnologia, maquinário e logística, que incluem sistemas avançados de classificação eletrônica, aquisição de caminhões refrigerados e aprimoramento de processos operacionais. Também finaliza uma nova casa de empacotamento, projetada para ampliar em 300% a capacidade produtiva.

Publicidade

Entrega

A eficiência operacional da Katira já se reflete na taxa de devoluções, que caiu para 0,7% em 2024, índice abaixo da média de 5,83% registrada no setor de frutas, legumes e verduras no ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). “O novo packing house marcará um salto estratégico, garantindo um crescimento sustentável e fortalecendo nossa relação com os clientes”, diz Júlio Del Grossi, diretor comercial. Os produtos chegam a grandes supermercados no Centro-Sul.

Vaquinha

A Finme, plataforma de financiamento coletivo, captou R$ 650 mil em sua primeira operação no agro. Felipe Vergasta, CEO, explica que o modelo beneficia quem não se enquadra no crédito tradicional. “Muitos projetos são recusados por não atenderem ao volume mínimo exigido”, diz. A fintech distribui Cédulas de Produto Rural e Certificados de Recebíveis do Agronegócio com menos custos e sem burocracia.

Simples

”Para captar R$ 5 milhões, é difícil encontrar instituições financeiras que aceitem estruturar a operação pelo mercado tradicional”, diz Vergasta. A fintech exige garantias superiores ao valor captado, como grãos ou recebíveis, e acompanha toda a operação para dar mais segurança aos investidores. Atende empresas com faturamento de até R$ 40 milhões, com operações limitadas a R$ 5 milhões. Considerando os diversos setores, a Finme espera levantar R$ 10 milhões em 2025.

Preço do óleo de soja vai cair mais, diz indústria

A indústria de soja tem enfatizado que os preços do óleo de soja têm espaço para cair mais. O valor do óleo de cozinha tende a caminhar para acomodação em um patamar próximo ao do 1.º semestre de 2024, diz André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. “Teremos muita soja disponível neste ano para esmagamento”, garante.

Após a folia, medidas contra a inflação de alimentos

Passado o carnaval, o governo federal deve definir até o fim da semana mais medidas para reduzir a inflação de alimentos. Um encontro de empresários e representantes do agronegócio com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está previsto. O governo quer um aceno do setor no esforço de baixar os preços./Isadora Duarte, Audryn Karolyne, Gabriel Azevedo e Leandro Silveira