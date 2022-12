Oakberry expande mercado para açaí e prevê receita 77% maior no ano que vem

A brasileira Oakberry, rede especializada em açaí, com mais de 600 pontos de venda espalhados pelo mundo, ganha cada vez mais mercado lá fora. Com pouco mais de seis anos de existência, pretende chegar em 2023 com operações em 47 países - hoje está em 35. A aposta no consumidor estrangeiro tem uma razão: 70% da receita da empresa vem do mercado internacional. Georgios Frangulis, CEO e cofundador da Oak, projeta um faturamento 77% maior para a empresa em 2023, alcançando a cifra de R$ 800 milhões. Para isso, o executivo prevê que mais lojas estarão em funcionamento até dezembro do próximo ano, com um número total entre 900 e 1.000. “Temos unidades que iniciarão as atividades ainda no primeiro semestre de 2023″, conta.

Com 70% do faturamento vindo do mercado internacional, a Oakberry planeja abrir unidades próprias e franquias nos EUA Foto: Felipe Rau/Estadão

Compra de fábrica foi passo estratégico

A primeira rodada de captação, no fim de 2021, quando levantou R$ 84 milhões, financiou a verticalização da Oak. Em junho, a companhia adquiriu sua primeira fábrica no Pará, perto de onde a fruta é extraída. “Foi um passo estratégico para acompanhar nosso crescimento”, diz.

Oak foca no crescimento internacional

Frangulis diz que a tendência é de que o faturamento no exterior seja ainda mais significativo nos próximos anos. “Temos estratégia de alocação de capital para a abertura de unidades próprias e franquias nos Estados Unidos, por exemplo”, afirma. A Oak, de acordo com ele, foi criada de olho no mercado internacional.

Comércio

O setor sucroenergético brasileiro vê potencial de US$ 16,3 milhões em negócios nas áreas agrícola e industrial do Peru nos próximos 12 meses. A convite do Arranjo Produtivo Local do Álcool (Apla), grupo de companhias que coordena o Projeto Brazil Sugarcane Bioenergy Solution, representantes de 13 empresas estiveram no país para apresentar algumas soluções tecnológicas. Flavio Castellari, diretor-executivo do Apla, conta que as conversas giram em torno de máquinas completas para uso no campo e também peças de reposição e insumos.

Sem travas

O setor exportador de grãos pediu ao novo governo soluções ágeis em caso de problemas para escoar mercadorias aos portos. “Pelas quantidades que comercializa, o setor tem de ser ouvido rapidamente para evitar grandes estragos”, diz Sergio Mendes, diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Em documento entregue à equipe de transição, exportadores apresentaram argumentos contra taxação de vendas externas e pediram maior rapidez na emissão de certificados fitossanitários.

Na estrada

Empresas de transporte foram responsáveis por 70,40% dos fretes no País de janeiro a novembro, enquanto caminhoneiros autônomos representaram 29,60%. É o que aponta estudo da Repom, empresa de gestão e pagamentos para transporte rodoviário de carga. “Grande parte dos embarcadores acaba optando por contratar pessoa jurídica como prestador de serviço devido a questões como renovação mais frequente da frota e facilidade nos trâmites de contratação”, diz Vinicios Fernandes, diretor da Repom. Segundo o executivo, a idade média da frota de autônomos é de mais de 13 anos, quase três vezes maior do que a de empresas.

Em cascata

O aumento de 30% da produção brasileira de milho na safra 2021/22 e de 114% das exportações até novembro jogou os preços do frete rodoviário do grão para cima, aponta a logtech Tmov. De janeiro a junho, o valor médio ficou perto de R$ 200, alta de 120%, contrastando com o incremento próximo de 33% em anos anteriores, diz Tiago Capello, gerente de Inteligência de Mercado da Tmov.

Continua após a publicidade

Sem trégua

Na safra de verão de milho 2022/23, menos volumosa do que a segunda, os fretes tendem a oscilar pouco, mas de maio a julho, na colheita da 2ª safra, podem voltar a subir com a perspectiva de aumento da produção. “O plantio da safra de verão vem ocorrendo em grande parte na janela ideal e o cenário é de neutralidade climática após o início de 2023″, avalia Capello.

Crédito rural oficial só para quem é 100% sustentável

Especialistas agroambientais defendem que produtores rurais financiados com crédito subsidiado sejam 100% sustentáveis. Um deles é Eduardo Assad, do FGV Agro. Para ele, não tem sentido restringir o crédito de baixo carbono apenas ao Plano ABC: “Todas as linhas subsidiadas pelo governo têm de exigir sustentabilidade”, afirma.

Colheitadeiras no campo para a safra 2022/23

A safra 2022/23 de soja começa a ficar pronta em Mato Grosso. Produtores do oeste, norte e médio-norte do Estado iniciariam na semana passada a colheita de áreas plantadas na segunda metade de setembro, onde será cultivado algodão na sequência, diz Ana Luiza Lodi, especialista em Inteligência de Mercado em Grãos e Oleaginosas da StoneX.