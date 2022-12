Pamplona deve crescer 14% em 2023 com lançamentos e demanda externa por carnes

A Pamplona Alimentos, com unidades nas cidades catarinenses de Presidente Getúlio, Rio do Sul e Caçador, prevê um ano-novo de expansão. Segundo Irani Pamplona, diretora-presidente, o faturamento deve crescer 14% e chegar a R$ 2,5 bilhões em 2023, sendo que 40% do valor será coberto pelo mercado externo, com China, Japão e Coreia do Sul liderando a lista. A executiva reforça os desafios frente aos custos de produção elevados e aos preços baixos da proteína após um ano de oferta superior à demanda. “Há muitas incertezas, mas estamos nos adequando”, diz. Entre as estratégias da Pamplona está a compra antecipada de milho e farelo de soja, principais insumos da atividade, assim como o lançamento de uma linha de linguiças frescas.

Pamplona Alimentos em Rio do Sul (SC) foi habilitada recentemente para exportar carne suína para o Canadá e o México Foto: Pamplona Alimentos/Divulgação

Mercado mexicano tem potencial

Após a habilitação das unidades em Presidente Getúlio e Rio do Sul, a Pamplona espera embarcar, já no início de 2023, os primeiros lotes de carne suína para o México. A Associação Brasileira de Proteína Animal estima que o País possa exportar até 70 mil t/ano para lá.

Canadá saiu na frente na expansão

Em julho, as mesmas unidades da empresa foram habilitadas para exportar carne suína ao Canadá. O primeiro embarque ocorreu em setembro. “Faz parte da estratégia de expandir a nossa marca no mercado internacional”, diz Irani. O país é um comprador relevante, com média de 250 mil toneladas/ano.

Bons ventos

Após anunciar a distribuição de sobras de R$ 107,29 milhões aos cooperados, a Cocamar, de Maringá (PR), está otimista com 2023. Projeta faturar R$ 13,7 bilhões, 23% a mais do que os R$ 11,1 bilhões esperados para este ano. Com a expectativa de colheita recorde de soja, a cooperativa prevê receber 2 milhões de toneladas na temporada 2022/23, 54% acima do ciclo anterior, prejudicado pela quebra de safra. A Cocamar aposta ainda em vendas maiores de insumos e produtos ao varejo.

Alternativa

O ano nem acabou e Brasil já bateu o recorde de exportações para a Liga Árabe, de US$ 16,12 bilhões, aumento de 26% ante o período de janeiro a novembro de 2021. Os dados foram antecipados à coluna pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. Açúcar, carne de aves e milho lideram as vendas, mas a surpresa ficou por conta do trigo, que emplacou o nono lugar na pauta exportadora, com US$ 334,95 milhões (+530,47%), reflexo da guerra Rússia-Ucrânia.

Novo aporte

A Arara Seed, plataforma de investimento coletivo em agtechs, receberá em 2023 aporte de R$ 3 milhões do fundo de micro venture capital Rural Ventures, que vai liderar ao menos quatro rodadas de captação. Com seis meses de operação, a plataforma promoveu duas rodadas para as startups Veroo Cafés (concluída) e Agroboard (em andamento), com R$ 2 milhões transacionados em 2022.

No horizonte

A plataforma prevê movimentar em 2023 perto de R$ 7 milhões e, até 2030, alcançar R$ 120 milhões, com atração de investidores líderes, aumento da base de investidores qualificados e parceria de divulgação com corretoras e players estratégicos. “Enxergamos no formato de investimento coletivo uma oportunidade de democratizar o acesso ao agro e fomentar uma área que apresenta alto potencial de crescimento”, diz Henrique Galvani, diretor operacional e sócio-fundador.

Inova

De olho em projetos de maior valor agregado, a fabricante de fertilizantes Yara passou a integrar, na última semana, o hub de empreendedorismo tecnológico Cubo Itaú. “Queremos aproveitar o ecossistema de inovação para atender às necessidades da companhia”, diz a Yara. Em pouco mais de seis meses, o segmento do Cubo voltado ao agronegócio registrou um aumento de 133% nas agtechs inscritas. Sem revelar futuros investimentos, Rafael Tabasnik, gerente de incubação da Yara Américas, diz que a estratégia é transformar o setor por meio da digitalização.

Cenário lá fora é positivo para o frango brasileiro

A guerra Rússia-Ucrânia e a gripe aviária impulsionaram as exportações de carne de frango do Brasil. O conflito interrompeu o fornecimento de cereais, base da ração, à Europa, afetando a produção, além da doença. A Associação Brasileira de Proteína Animal estimou que o Brasil fechará o ano com embarques recordes de 4,8 milhões de toneladas.

‘Dólar soja’ acelera vendas da oleaginosa argentina

Produtores da Argentina já venderam 3,7 milhões de toneladas de soja faltando menos de duas semanas para o término do “dólar soja”, em 30 de dezembro. O país incentiva exportações da oleaginosa por meio de taxa especial de câmbio para aumentar as reservas. Na primeira rodada, em setembro, as vendas chegaram a 15 milhões de toneladas.