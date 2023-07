Rei do Mate amplia rede e portfólio sem tirar o olho do produto principal

Há 45 anos no mercado, a franquia Rei do Mate deve inaugurar neste ano de 25 a 30 lojas e consolidar o ritmo de abertura pré-pandemia. As 30 unidades abertas em 2022 levaram a rede a somar mais de 300 lojas instaladas em 19 Estados. Para Antonio Carlos Nasraui, CEO, embora o portfólio tenha aumentado nas últimas décadas com cafés gourmets, cappuccinos, açaís e sete outros produtos de lançamento só neste ano, o destaque segue sendo o mate, que empata com o café nas nas vendas no País. Com 1,8 milhão de copos da bebida consumidos por mês, a empresa alcançou o faturamento de R$280 milhões em 2022. Neste ano, já prevê superar os R$300 milhões e, para 2024, a perspectiva é se aproximar dos R$350 milhões.

Relação direta com o fornecedor

A primeira loja, inaugurada em 1978 no centor paulistano, já considerada o sabor da erva-mate como estratégico. A Rei do Mate tinha um único e exclusivo fornecedor, gaúcho. Hoje, 50 toneladas/ano do chá são compradas de dois grandes produtores paranenses.

Kalil Nasraui, fundador do Reio do Mate e seu filho Antonio Carlos Nasraui. Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão.

Segmento fértil

O volume de erva-mate adquirido cresce em torno de 10% a cada 12 meses, com a expansão das unidades do Rei do Mate pelo país. As novas lojas miram consumidores no Norte e no Nordeste, onde a marca ainda engatinha, e pontos “não convencionais”, como hospitais e universidades, que representam 38% da rede.

Mais palatável

A Apis Flora, fabricante de própolis, investiu R$ 5 milhões na tecnologia iCAPS® para deixar o produto mais ao gosto dos brasileiros. Em uma pesquisa, 58,5% apontaram o sabor e o aroma como motivos para não consumirem o produto. A nova tecnologia, desenvolvida desde 2012 com partículas microencapsuladas de própolis, resultou em sabor mais suave, agradável ao paladar, diz Andresa Berretta, responsável pelo Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Cresce

Impulsionada pela nova tecnologia, a Apis Flora prevê faturar aproximadamente R$ 100 milhões neste ano. A ideia é oferecer a novidade para os setores farmacêutico, de alimentos e cosméticos. Da receita anual, destina cerca de 5% para pesquisa e desenvolvimento. A companhia lidera o mercado nacional de própolis, mel e extratos de plantas medicinais, com 31,2% de participação – fatia que aspira ampliar em 5 pontos porcentuais até o fim do ano. Além do mercado interno, seus principais compradores são China, Estados Unidos, Japão, Vietnã e França.

Conquistou

Lideranças do agro eram só elogios ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na reunião do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, na última sexta-feira. O ex-ministro Blairo Maggi enalteceu o jeito “simples e objetivo” do titular e disse que ele estará na “galeria dos grandes ministros do agro”. Outro ex-ministro, Roberto Rodrigues enfatizou o modo “afável” de dialogar de Fávaro. Arrancou risos da plateia quando brincou que o sobrenome do ministro é quase igual à palavra “afável”.

Uns têm...

A fabricante de açúcar e etanol Tereos acumula créditos de energia renovável obtidos com a geração a partir da biomassa da cana e decidiu doar ao Amazonas 150 desses títulos. Eles serão usados para neutralizar emissões de 137 toneladas de CO2 geradas no Festival de Parintins. Em 2022, quando iniciou parcerias com eventos como João Rock e Oktoberfest, a Tereos negociou 375 mil certificados. A meta é ultrapassar o volume em 2023 e, em dois anos, dobrá-lo.

... Outros procuram

Já a Mosaic Fertilizantes evitou a emissão de 6 mil toneladas de CO2 equivalente entre 2020 e 2021, com a contratação de energia de fontes renováveis, como a eólica. O cálculo foi feito e certificado pela Thymos Energia, que gerencia a cadeia da Mosaic. O volume equivale ao plantio de 10 mil árvores ou à retirada de circulação de quase 1,7 mil carros a gasolina, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Giro

Com a reforma tributária em vigor a partir de 2032, a Camil Alimentos pretende revisar a localização de suas fábricas no País, pois o novo modelo tende a extinguir benefícios tributários de alguns Estados. “Estudamos o local ideal para operar cada categoria considerando onde há a matéria-prima”, diz Flávio Vargas, diretor financeiro e de Relações com Investidores.

Vem aí

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista ao Estadão Foto: Bruno Nogueirão/Estadão

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, embarca nesta semana para a Ásia, onde pretende conquistar novos mercados para a carne bovina brasileira e ampliar a exportação de carne suína. Os alvos da missão, que também terá líderes empresariais, são Japão e Coreia do Sul. Depois, segue para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos./GABRIELA BRUMATTI, ISADORA DUARTE e CLARICE COUTO