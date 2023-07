Re/Max cria divisão Agro e espera concentrar no setor 25% das vendas até 2025

A rede de imobiliárias Re/Max Brasil quer aproveitar a capilaridade das 620 franquias distribuídas por todos os Estados para estreitar as relações com o agronegócio, segmento que deve representar 25% do valor geral de vendas (VGV) da companhia até 2025. Para isso, decidiu criar uma divisão comercial exclusiva para atuar com compra, venda e locação de terras comerciais e industriais no campo. “Ao mesmo custo, vamos oferecer um serviço com valor agregado maior”, diz Alexandre Trevisan, responsável pela Re/Max Commercial — Divisão Agro. Para 2023, a meta é chegar a R$ 11 bilhões em VGV, com representação de 13% do agro no montante. Até o fim de 2024, a expectativa é negociar R$ 4,5 bilhões em imóveis rurais.

’Bê-á-bá' do agronegócio

Para crescer no agro, a empresa qualifica, em universidade própria, seus mais de 8 mil corretores. A ideia é que eles atendam tanto o pequeno produtor quanto fundos de investimento que procuram por terras. Para Peixoto Accyoli, CEO, não há players deste nível no mercado.

Especializado e tecnificado

A Divisão Agro também vai adaptar tecnologias específicas do setor de crédito para analisar, por imagens de satélite e dados públicos, a “vocação” rural e sustentável de áreas negociadas. “Vamos comprar uma licença para operar uma plataforma personalizada até o fim deste ano”, diz Trevisan.

Mercado de máquinas agrícolas deve ficar estável ou cair até 5% neste ano Foto: Divulgação/SGG

Na contramão

Continua após a publicidade

A Fendt, marca alemã de máquinas agrícolas de alta potência do grupo AGCO, prevê vender o dobro de equipamentos este ano no Brasil ante um mercado de máquinas como um todo que deve ficar estável ou cair até 5%. “Nosso segmento de mercado, de tratores acima de 380 cavalos e colheitadeiras acima de classe 7, está crescendo. Produtores buscam otimizar a frota, migrando de equipamento menor para maior”, conta Pedro Desconci, gerente comercial da Fendt Brasil. A grande safra de grãos colhida no País contribui para esse resultado.

Brasil adentro

A expansão da companhia pelo País ajuda no desempenho, segundo Desconci. Em 2023, a Fendt estima somar 35 revendas — ante 23 ao fim de 2022. Paraná, São Paulo, Piauí, Pará e Tocantins devem receber lojas da Fendt, que chegou aqui em 2019. As vendas se voltam sobretudo a soja, milho e algodão. “Neste ano ainda atenderemos também o setor em cana-de-açúcar”, antecipa Desconci.

Cartola

A fintech Traive tem no forno alguns projetos com viés ESG. Está criando um comitê socioambiental para estruturar um fundo ou título que financiará capital de giro para cerca de 20 empresas, de vários portes, de biológicos, sementes, plantas de cobertura de solo e fertilizantes organominerais. Também prepara com empresas de genética, de rastreabilidade e um banco um piloto pelo qual deve dar até R$ 1 bilhão em crédito a pecuaristas, para rastrear o gado do nascimento ao abate, conta Mauricio Quintella, diretor de Negócios.

Rendeu

Fabricio Pezente, o CEO da Traive, participou em junho de um road show por Londres, Berlim e Haia com a expectativa de levantar US$ 50 milhões para um Certificado de Recebíveis do Agronegócio verde. Saiu de lá com previsão de US$ 75 milhões, a serem liberados até o fim de agosto a produtores com excedente de reserva legal. A Traive fará uma captação Série B em julho, da ordem de US$ 50 milhões, especialmente para ampliação da equipe de tecnologia. Pezente estima atingir neste ano R$ 2 bilhões em crédito.

Continua após a publicidade

Lupa

Outra agtech que vê o ESG crescer no agro é a Agrotools. Lucas Tuffi, diretor de estratégia, diz que aumenta o interesse de instituições financeiras por tecnologias da empresa para monitorar desmatamento, trabalho escravo e outros dados. A empresa tem 13 clientes do mercado financeiro — bancos, fundos, cooperativas de crédito e fintechs –, número que deve subir para 20 até o fim do ano.

Para governador de MT, quem desmata deveria perder a terra

Mauro Mendes (União Brasil), governador do maior Estado produtor de grãos, Mato Grosso, diz que a lei é “frouxa” e defende punição mais dura, como perda da terra, a quem desmata fora dos parâmetros permitidos no Código Florestal. “Acabaria com esse problema. 1% (dos produtores) não respeita, causa dano ao meio ambiente e à imagem do País”, diz.

Bancos aguardam recursos para a nova safra agrícola

Após o anúncio do Plano Safra 2023/24 na última semana, o governo federal agora precisa divulgar a lista das 21 instituições financeiras que vão operar com os recursos subsidiados e o montante destinado a cada uma delas. A expectativa é de aumento da participação das cooperativas. O crédito equalizado será de R$ 143,9 bilhões neste ciclo./Gabriela Brumatti, Isadora Duarte e Clarice Couto