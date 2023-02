SoluBio prevê crescer 150% com avanço em cana e grãos e novas apostas em bioinsumos

A demanda crescente por bioinsumos leva a SoluBio, empresa de tecnologia para produção dentro da fazenda, a projetar receita 150% maior este ano, de R$ 450 milhões. Além de consolidar a liderança em grãos e fibras, onde tem participação de 35%, o plano é ampliar a fatia em cana, de 3% para 8%, diz Maurício Schneider, o CEO. Serão 300 projetos novos a serem somados aos 330 atuais. A empresa passará a negociar bioinsumos “de prateleira” para complementar o que clientes produzem nas propriedades, como fungicidas biológicos. E usará capacidade fabril ociosa para atender a outras empresas do segmento. “É uma forma de otimizar capex e fomentar o mercado”, diz o executivo.

América Latina na mira em exportação

A SoluBio começou a exportar para o Paraguai no fim de 2022 e este ano chegará à Bolívia e à Colômbia. Havia planos para atender aos EUA, mas a empresa prefere aguardar. “Focar a América Latina demanda menos capital em um ano de incerteza e juro alto”, diz Schneider

Soluções para outros segmentos do agro

Clientes da SoluBio ampliaram em 20%, em 2022, o uso de bioinsumos no caso de lavouras de soja; 50% em cana e 25% em milho. A empresa valida ainda projetos-piloto em silvicultura e citricultura. Mas o maior crescimento virá de grãos e fibras, sobretudo em Matopiba, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Clientes da SoluBio ampliaram em 20%, em 2022, o uso de bioinsumos no caso de lavouras de soja

Por aqui

A Cras Brasil, que origina, processa e comercializa commodities, trabalha para que a produção de amendoim no Brasil cresça 15% nesta safra. O potencial está em sementes melhoradas geneticamente, diz a empresa. Dez variedades foram desenvolvidas em colaboração com a Embrapa e o Instituto Agronômico, em Campinas (SP). As espécies apresentadas aos produtores neste mês são resistentes a doenças e concentram mais óleo. No último ciclo, o País produziu 50 milhões de sacas de 25 quilos de amendoim.

Lá fora

A ideia da Cras é exportar mais, sobretudo óleo de amendoim – 70% da receita da divisão Agro vem do produto. Em 2022, a empresa obteve receita de R$ 460 milhões e este ano prevê atingir R$ 600 milhões com apoio das vendas externas. O derivado é adquirido sobretudo por China e Europa. “Acreditamos que os preços de oleaginosas tendem a se manter altos este ano e isso anima o produtor”, diz Rodrigo Chitarelli, o CEO.

Agiliza

Uma parceria entre o Pulse, hub de inovação da Raízen, e a startup de software de Londrina (PR) Bart Digital movimentou em dois anos R$ 744 milhões em Cédulas de Produto Rural de 120 produtores de cana. As empresas criaram, em 2020, uma tecnologia que simplifica etapas da verificação dos dados para a geração dos títulos com emissão automática de documentos, coleta de assinaturas e registro em cartórios e em centrais autorizadas pelo Banco Central de forma digital.

Acompanha

De olho na demanda do agro brasileiro, a alemã Brenntag, distribuidora de produtos químicos, cujas vendas globais somaram €14,4 bilhões em 2021, anunciou parceria com a project44, do setor de rastreamento de cargas. O acordo prevê maior controle sobre os produtos distribuídos na fronteira agrícola do País e tem como objetivo fortalecer a presença da empresa por aqui. O investimento, que não foi revelado, vem na esteira da reforma da nova unidade da empresa em Nova Esperança (PR) em 2022.

Queremos mais

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), vai em março ao Japão e à Coreia do Sul com empresários para tentar abrir mercado à carne suína do Estado. Norberto Ortigara, secretário de Agricultura e Abastecimento, diz que o comércio de frango e soja, já embarcados para lá, também será reforçado. “O jogo está duro, mas levaremos a visão moderna de uma pecuária sustentável, de qualidade, competitiva e com sanidade”, afirma. Hoje só Santa Catarina tem aval para exportar carne suína a esses países./LETICIA PAKULSKI, GABRIELA BRUMATTI, SANDY OLIVEIRA, ISADORA DUARTE E CLARICE COUTO