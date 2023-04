Ensino de qualidade transforma vidas

Há alguns anos, ouço pais e mães de alunos do fundamental 1 e 2 de bons colégios públicos e privados se queixarem de textos de livros e apostilas escolares que tratam a agropecuária, os produtores rurais e o setor agrícola de forma bastante negativa.

Em muitos casos, pareceu-lhes que tal visão tinha um componente ideológico contrário ao modelo de desenvolvimento que transformou o Brasil numa potência agroambiental, alimentando hoje cerca de 10% da população do planeta com qualidade e ampla aceitação em mais de 190 países.

Isso explicaria os desvios de muitos materiais chamados didáticos que trazem inverdades sobre o setor rural, além de ausência de embasamento científico em conteúdos que podem trazer ao imaginário de crianças uma visão distorcida e negativa sobre ele, e até uma má vontade contra o campo que, no limite, poderia criar uma oposição ao progresso do País.

Estudo mostrou que, em sua maioria, citações ao agro em livros didáticos são negativas. Foto em uma escola da cidade de Moju, distante duas horas e meia de carro da capital Belém do Pará. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Há dois anos, surgiu um movimento de mães e pais no interior de São Paulo, arguindo mais objetivamente essa questão. Liderados por uma jovem mãe de Barretos, Letícia Jacintho, o movimento cresceu e se fortaleceu até ser criada uma entidade com profissionais multidisciplinares para coordenar ações concretas: a Associação de Olho no Material Escolar (DONME). Atualmente, está presente em 16 Estados, e vem realizando inúmeras atividades em busca de sensibilização de editoras, Parlamentos, governos, imprensa e sociedade para a valorização do papel do agro na economia e bem-estar social. Só em 2022, foram realizados 62 eventos educativos em exposições agropecuárias pelo País, com mais de 9 mil alunos sensibilizados. A direção estabeleceu diálogo com o Ministério da Educação e vem trabalhando com abertura por parte das grandes editoras do País.

Para dar suporte a esse trabalho, a DONME contratou um estudo da Fundação Instituto de Administração da USP-FIA, uma instituição de ensino e pesquisa formada por profissionais conceituados que atuam como conselheiros de grandes empresas. Com metodologia científica, foram analisados 94 livros/apostilas de dez editoras usados em colégios, para verificar como o agronegócio é tratado do ponto de vista educacional. Mais de 9 mil páginas foram analisadas e os números são assustadores: 60% das citações sobre o agro são negativas, em muitos casos ofensivas aos produtores rurais. Isso precisa mudar.

A educação de boa qualidade é o único caminho para o desenvolvimento de pessoas. O acesso a conteúdo atualizado e verdadeiro pode transformar o futuro de um país.