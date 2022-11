Responsabilidade pela questão climática vai da pessoa física a grandes corporações e governos

Publicidade

A27.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2022 (COP-27) chamou a atenção do mundo todo. Trouxe importantes discussões e apresentou os enormes desafios que temos na questão climática, afinal nos coloca frente à sobrevivência do nosso planeta. Muitos de nós ficamos pensando em como ajudar nessa questão. Esse é um problema de todos, e a primeira atitude é justamente reconhecer isso. Não é algo a ser tratado somente por autoridades e corporações, mas cada indivíduo pode e deve participar da busca de soluções.

Voluntários egípcios limpam o rio Nilo em iniciativa chamada 'Youth Love Egypt' Foto: Khaled Elfiqi/EFE

Atitudes do nosso dia a dia podem ajudar na redução de emissões e nos permitir a agir de forma mais sustentável. Podemos transformá-las em resoluções, tais como substituir lâmpadas ineficientes, implantar sistemas residências com eficiência energéticas, como o fotovoltaico, trocar o carro pela bicicleta, caminhar mais, reduzir o uso de plástico, desligar da tomada os equipamentos que não estão em uso, plantar uma árvore, ser mais criativo, votar em candidatos e partidos que tenham a preocupação ambiental, entre outras tantas atitudes que podemos tomar para ajudar na questão do clima.

A busca de todos é conseguirmos soluções inovadoras e eficazes para o enfrentamento da crise climática, mas um componente necessário para isso é encontrar maneiras de financiá-las. O Banco Mundial esteve presente na conferência promovendo esse debate, principalmente em como tratar o financiamento de infraestrutura para gerar resiliência e incentivar a ação climática. Da mesma forma nós, investidores individuais, podemos colaborar no processo buscando realizar investimentos com essa intenção. Os chamados investimentos de impacto buscam gerar impacto social e ambiental positivo e mensurável, aliado ao retorno financeiro. Esse é um mercado crescente: segundo a Global Impact Investing Network (GIIN), hoje o tamanho mundial do setor é de US$ 1,16 trilhão.

Os produtos financeiros comuns são os fundos e ETFs dedicados ao investimento de impacto. Há opções de aplicação em fundos de investimento em participações (FIP) e fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC). A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), preocupada com o tema, estabeleceu critérios de identificação para fundos de investimento relacionados à̀ sustentabilidade. Há, também, possibilidades de investimentos por meio de títulos de renda fixa emitidos por empresas dedicadas a essas questões, além das plataformas de financiamento coletivo. Nada melhor do que realizar investimentos que tragam retorno e, ainda, permitam que colaboremos com a questão climática. Sejam eticamente responsáveis, refletindo os próprios valores.