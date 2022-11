Como ganhar dinheiro com a Copa do Mundo

Publicidade

Nações, patrocinadores, confederações, associações, empresas e vários outros negócios ligados ao evento irão fazer um bom caixa, sem falar nos jogadores que encherão os bolsos graças à Copa do Mundo. Quem está ligado à venda de figurinhas também está colhendo bons frutos. A Fifa com certeza está ganhando muito dinheiro com a Copa do Mundo de 2022. Um evento a que bilhões de pessoas irão assistir. A opção do Catar como sede desta Copa é para lá de questionável, aparentemente as questões financeiras, oficiais ou escusas, pesaram muito nessa escolha. E nós, os fãs, podemos ganhar dinheiro com a Copa? Há, sim, várias maneiras de fazer um caixa com esse megaevento. Vamos lá.

Com tanta gente interessada, a Copa vai mexer muito com o mundo financeiro Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Apostar online provavelmente seja a primeira maneira de ganhar dinheiro que as pessoas pensam neste momento, mas não é algo aconselhável no geral. Embora estejamos sendo inundados pela publicidade dessas casas de apostas online. Apostar depende de sorte, e o risco óbvio para a maioria das pessoas é perder todo o dinheiro, sem falar em toda a polêmica que envolve a questão dos jogos de azar. Bom, entrar num bolão não deixa de ser aposta, mas é só entre amigos.

Não é exatamente sobre fazer apostas em jogos que estou tratando ao falar de ganhar dinheiro com a Copa. Há outras formas de apostar e ganhar um extra sem comprometer o seu rico dinheirinho. No site da Fifa há a Zona de Jogos, que é totalmente grátis e reúne games interativos, incluindo Fantasy Football, bolões, votações e outras atividades, algumas delas oferecem prêmios em dinheiro. Alguns desses jogos já estão bloqueados porque o acesso era até o início do primeiro jogo da Copa. Há outras oportunidades como o exemplo do Dream Team International Fantasy Football Game 2022 do jornal The Sun.

Fazer uma grana extra, também, pode ser por meio de venda de mercadorias como bonés, faixas de mão, colares, criar uma camisa personalizada para a Copa, etc. Para quem tem jeito, uma opção é virar youtuber sobre assuntos do campeonato. Já pensou em ter a sua própria mesa redonda? Afinal todos somos técnicos. Aqui nos nossos gramados há possibilidade de ganhos extras investindo em títulos de renda fixa. O Mercado Pago lançou um CDB promocional que oferece ganhos conforme o desempenho da nossa seleção. O rendimento começa com 130%, e em cada fase da competição será anunciado novo rendimento. A primeira vitória já veio, a rentabilidade está aumentando. Mas um alerta: o investidor deve sempre comparar as diversas ofertas de títulos que tem à sua disposição e que estejam dentro da estratégia de sua carteira. Com tanta gente interessada no evento, a Copa vai mexer muito com o mundo financeiro. Mas o mais importante é aproveitarmos o momento e torcer muito pelo Brasil. Faltam seis jogos para o Hexa.