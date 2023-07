Penduricalho vetado por Lula na MP do Minha Casa, Minha Vida feria leis do mercado

Para surpresa de quase ninguém no setor elétrico, a medida provisória do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi assinada pelo presidente Lula da Silva, na semana passada, retirando o dispositivo que incluía a obrigatoriedade da compra do excedente produzido nos residenciais pelas distribuidoras de energia.

Mas algo deve mudar no decorrer do período, como se diz na previsão climática, e é possível que o tempo para a instalação de energia solar fotovoltaica nas moradias do MCMV esteja próximo. É importante enfatizar que todas as entidades e associações do setor elétrico — incluindo aí a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), com associados que produzem sua própria energia — apoiam a implantação de módulos solares fotovoltaicos no programa.

A retirada do penduricalho da compulsoriedade da compra do excedente feria as leis de mercado, em divergência ao que está previsto na Lei 14.300/22. E somente as construtoras das unidades, que iriam adquirir esses sistemas ao menor preço possível, fora do Brasil, seriam efetivamente beneficiadas.

Com a possibilidade de parar e respirar para verificar o que é melhor para o País, o governo deu um grande passo. A ABGD propõe que apenas as empresas locais de instalação de painéis elétricos sejam agraciadas com a oportunidade de novos negócios de Norte a Sul do Brasil.

Adesão a sistemas de energia solar tem crescido no País Foto: Tiago Queiroz / Estadão

A indústria nacional que desenvolve atualmente placas solares mais caras que as concorrentes internacionais também terá oportunidade de entrar nesse jogo. Alia-se a isso o Programa Setorial de Qualidade que a ABGD vem desenvolvendo para assegurar a alta performance dos sistemas de energia fotovoltaica, eliminando os produtos ruins e sem certificação adequada disponíveis no mercado, que, certamente, seriam a opção óbvia a ser adotada pelas construtoras se a medida provisória tivesse sido aprovada em sua íntegra.

Em São Paulo, entre 2011 e 2016, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) fomentou a instalação de painéis solares em 51 mil unidades construídas no Estado, projeto que teve contribuição e apoio da ABGD e foi objeto do prêmio ECO Brasil, lançado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham).

Ou seja, é possível inserir a ideia de energia renovável rumo a uma economia cada vez mais descarbonizada sem privilegiar amigos que não participam e desconhecem o setor. As distribuidoras de energia, dessa maneira, estarão menos expostas para a abertura do mercado até 2028, sem repassar custos ao consumidor final, já que não terão de adquirir compulsoriamente o excedente produzido pelas placas solares do MCMV. E, assim, ficará visível que todos ganharão com a nova configuração.