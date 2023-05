Oposição ao PL das Fake News vai além de big techs, bolsonaristas e evangélicos

O adiamento da votação do PL das Fake News pela Câmara dos Deputados, que representou uma derrota amarga para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem sido atribuído em grande parte à aliança de bolsonaristas e evangélicos, com apoio das big techs. Mas, na verdade, a resistência existente contra o projeto, chamado de PL da Censura pela oposição, vai muito além disso.

Grupos de centro e centro-direita, que não se alinham nem com uns nem com outros e não têm representantes na Esplanada dos Ministérios, como o PSDB, também se colocaram majoritariamente contra a sua votação, apesar de o autor do projeto, senador Alessandro Vieira (SE) ser integrante do partido e ter se posicionado em favor do relatório produzido pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que seria submetido à avaliação do plenário.

Movimentos como o MBL, do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e organizações liberais como o Livres, da economista Elena Landau, presidente do Conselho Acadêmico da entidade, o Instituto Mises Brasil, fundado e comandado pelo financista Helio Beltrão, e o Instituto Liberal, apoiado pelo empresário Salim Mattar, ex-secretário de privatização do Ministério da Economia, também engrossaram o coro contra o projeto.

Críticos questionam criação de órgão, chamado por eles de Ministério da Verdade, para fiscalizar divulgação de fake news.

Embora a federação PSDB-Cidadania e o Novo tenham bancadas reduzidas, com apenas 18 e três deputados, respectivamente, incluindo Alex Manente (Cidadania-SP), ligado ao Livres, e Kataguiri seja o único representante do MBL na Câmara, o apoio de entidades suprapartidárias deu uma contribuição essencial para reforçar a oposição ao projeto nas redes sociais e pressionar os parlamentares indecisos a se colocar contra a votação.

Ainda que o projeto inclua um dispositivo que prevê a remuneração dos veículos de comunicação pelo conteúdo reproduzido pelas big techs, com o qual poucos parecem discordar, além delas mesmas, os críticos questionam a criação de um novo órgão, batizado de Ministério da Verdade, para fiscalizar a aplicação da lei e arbitrar o que seria ou não considerado fake news.

Predomina também a visão de que o projeto se destina a “calar” a direita e os opositores do governo, restringindo a liberdade de expressão, e de que as “mentiras do bem”, que são propagadas pela esquerda e para as quais muitos parecem fazer vistas grossas, inclusive no Judiciário, seriam poupadas do controle, como já acontece com avaliações feitas por algumas agências de “checagem de fatos”.

Continua após a publicidade

É preciso levar isso em conta para conseguir entender, em toda a sua extensão, a resistência ao PL das Fake News. Talvez seja mais cômodo caracterizar a oposição ao projeto como um conluio das big techs com os bolsonaristas e os evangélicos. Mas, se partidos e organizações de centro e centro-direita também estão contra ele, é porque provavelmente há pontos que mereceriam no mínimo ser mais debatidos antes da avaliação do PL pelos deputados. Como se dizia antigamente, há algo no ar em relação à questão além dos aviões da Panair.