Jabutis ameaçarão uma boa reforma dos impostos diretos

A reforma dos impostos sobre o consumo (PEC 45/19) foi aprovada na Câmara federal com placar histórico: votaram a favor 382 parlamentares, no primeiro turno, e 375, no segundo. Muitos entenderam isso, erroneamente, como uma demonstração de força do governo no Legislativo. Na verdade, tal apoio só foi possível pela enorme quantidade de isenções, alíquotas reduzidas e tratamentos especiais que violaram vários princípios fundamentais da excelente proposta original apresentada pelo deputado Baleia Rossi, em 2019.

A proposta de reforma dos impostos diretos, Imposto de Renda (IR) e patrimônio, que será apresentada pelo Executivo, provavelmente ainda no corrente ano, corre riscos semelhantes, talvez até maiores do que a PEC 45/19.

Apoio de deputados para aprovar a reforma tributária só foi possível pela enorme quantidade de isenções, alíquotas reduzidas e tratamentos especiais Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Uma das supostas balas de prata da futura proposta é a tributação dos lucros e dividendos distribuídos. Fala-se em arrecadação adicional ao redor de R$ 50 bilhões anuais. A medida está na direção correta, mas não é tão simples assim.

Se considerarmos apenas as empresas que pagam pelo lucro real, a tributação do lucro no Brasil é enorme, havendo pouco espaço para aumentá-la. A alíquota básica (incluída a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é de 34%. Bancos pagam 45% e outras instituições financeiras, 40%. Se for criada uma alíquota de 15% para lucros e dividendos, supondo distribuição total, essa tributação subiria para a faixa de 44% a 53%.

Obviamente isso não é razoável. Será necessário reduzir as alíquotas do IR sobre o lucro real das pessoas jurídicas. A alíquota média de tributação do lucro nos 34 países da OCDE é de 42%. Se tomarmos essa média como limite para o Brasil não se distanciar muito do padrão internacional, o espaço para aumento de impostos sobre o lucro é relativamente pequeno. Se for assim, o ganho de arrecadação será aproximadamente metade das estimativas atuais.

E pode ser ainda menor. Nas empresas que não são de capital aberto, onde administradores e controladores são as mesmas pessoas, haverá forte tendência à prática da distribuição disfarçada de lucros, difícil de ser fiscalizada pela Receita Federal.

Uma verdadeira reforma do IR, que reduza as ineficiências alocativas e os custos de conformidade e aumente a equidade fiscal, precisaria começar com o fim dos muitos privilégios de setores e atividades hoje existentes na legislação. Há vários regimes especiais (como o lucro presumido para profissionais liberais, por exemplo), imunidades tributárias injustificáveis, reduções de base de cálculo e deduções do imposto devido, operações isentas, limites crescentes para inclusão no Simples Nacional e várias outras renúncias tributárias. Tudo isso torna o IR complexo, iníquo e com baixo poder de arrecadação.

Mas o trem da alegria e os muitos jabutis que vimos na aprovação da PEC 45/19 ameaçarão também uma boa reforma dos impostos diretos.