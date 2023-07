Próximo passo da inclusão financeira pede coragem

Uma real inclusão financeira não se estabelece sem acesso ao crédito. A relação é primordial para o desenvolvimento socioeconômico, bem como para a vida dos cidadãos. E a concessão de crédito em um país com 39 milhões de trabalhadores autônomos e 78% das famílias endividadas é um desafio.

Nos últimos três anos, a originação de cartões de crédito cresceu 71,6%, chegando a 209 milhões, o dobro da população economicamente ativa, segundo dados do Banco Central. Nos bancos digitais, o aumento foi de 310%. Mas o atual modelo está saturado: 86,6% das pendências financeiras derivam dos cartões, e quatro em cada dez brasileiros estão inadimplentes segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Cartões de crédito podem ser excepcionais para a organização financeira, mas não são instrumentos de composição de renda. Parte da população passou a usá-lo para esse fim, sem clareza do custo final: juros compostos acima de 400% ao ano. Para ser sustentável, um produto de crédito precisa incluir variáveis nunca pensadas e empatia àqueles cujas vidas fogem do convencional. Em um país em que milhões não recebem salários mensais, é incoerente que parcelas de amortização tenham exclusivamente essa periodicidade.

Não será diminuindo a Selic em um ou dois pontos que os problemas serão resolvidos. O mundo corporativo vive falando em disrupção e inovação. Falta falar em coragem.

Inclusão financeira precisa de crédito para seguir avançando Foto: J. F. Diorio / Estadão

É preciso coragem para oferecer uma nova periodicidade de parcelas. Coragem para embedar educação financeira, permitindo que o usuário tome decisões mais conscientes. Mais ainda, para implementar uma funcionalidade que ajude o cliente a evitar aquisições por impulso, ainda que isso impacte vendas.

Visionários já trabalham em soluções que diminuem a assimetria da informação. Olhares atentos serão capazes de ver iniciativas que, por meio do embedded finance, entregam opções de crédito cada vez mais personalizadas, desviando o foco do lucro oriundo de serviços financeiros e enxergando que o ganho está no crescimento do poder de consumo dos indivíduos e na fidelização.

Essa ânsia de ser “mais embedded do que finance” pode proporcionar a descoberta empírica – como aconteceu com o Pix – das vantagens de um novo paradigma de crédito, com juros mais baixos, menor inadimplência e amplo acesso. Um novo cenário, mais sustentável e responsável tanto para quem dá crédito como para quem o toma.

Às vezes, para solucionar um problema, é preciso parar de olhar para ele e criar um caminho paralelo.