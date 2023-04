Sistema informatizado traz uma nova realidade para a resolução de conflitos

Os dados do Relatório Justiça em Números de 2022, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revelam um cenário de saturação e morosidade no Judiciário brasileiro, com um acervo de 77,3 milhões de processos e tempo médio de dois anos e cinco meses apenas entre o início da ação judicial e a prolação da sentença.

O longo período para que um direito seja tutelado judicialmente é desfavorável a todos e ainda mais às empresas, que sofrem prejuízos financeiros ao passo que seus passivos judiciais perduram no tempo.

Ocorre que muitas dessas demandas poderiam ser evitadas através de um sistema interno de prevenção e resolução de conflitos. Nesse espectro, o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) não deve ser visto apenas como mais uma burocracia legal no funcionamento da empresa, e sim ser elevado a outro patamar com a inclusão de novas funcionalidades que propiciem a resolução do conflito em sua gênese, antes de se tornar um imbróglio judicial.

Uma das ferramentas úteis a evitar a litigância judicial, com maior capacidade de fidelizar o cliente e que é subutilizada pelas companhias, é o Consumidor.gov.br.

Novo sistema permite conversas entre consumidores e empresas por meios digitais, antes de chegar à Justiça Foto: Pixabay

A plataforma online, criada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), permite que o consumidor registre queixas em relação a certas empresas e obtenha uma solução em interlocução direta com estas, de modo a facilitar e desburocratizar a resolução de conflitos.

Embora tenha índice de resolução excelente e em curto espaço de tempo – a plataforma afirma possibilitar a resolução de 78% das reclamações registradas em um prazo médio de sete dias –, apenas 1.148 empresas estavam cadastradas ao fim de 2021, segundo o Boletim Consumidor.gov.br daquele ano. O número módico em muito se deve ao desconhecimento da população sobre sua existência, a despeito de seus oito anos de operação.

O crescimento saudável de uma corporação passa pelo desenvolvimento de sistemas de prevenção e resolução de conflitos que não se limitam a reagir a demandas judiciais, e sim que investem para proporcionar aos seus clientes a melhor experiência, até mesmo quando infortúnios ocorrem.

A inclusão do Consumidor.gov.br nesse sistema garante aos consumidores a celeridade na solução de problemas que antes poderiam até mesmo ficar esquecidos. Às empresas, oferta uma solução sem nenhum custo para concentração e gestão de reclamações e a chance de diminuir seus gastos de operação para a solução de conflitos consumeristas. A soma de ambos propicia um benefício mútuo que pode servir de atrativo à utilização da plataforma e à sua expansão no Brasil.