Com escola de gastronomia, chefe muda a vida de mulheres em SP

O chefe de cozinha Edson Leite fez sua primeira viagem de avião em 2006, com uma passagem só de ida para Portugal e muita determinação na bagagem. Então com 21 anos, ele deixou sua casa no Jardim São Luiz, periferia de São Paulo, para apostar todas fichas em um futuro com mais oportunidades fora do Brasil. “Sair do País naquele momento é o que dava para ser feito para tentar outras alternativas que não fossem o crime ou o tráfico, algo que estava muito próximo da gente”. Ele não imaginava que iria experimentar uma mudança de vida por meio da gastronomia.

Os primeiros meses foram de correria. Edson trabalhou fazendo entregas, lavando pratos, sendo garçom. Ao ter contato com o ambiente da cozinha, ele começou a se interessar pelo ofício e pedir para também fazer esse tipo de trabalho. Em um dia de falta de um dos profissionais, ele foi convidado a assumir o posto e não parou mais. Para dar suporte à rotina, ele adquiriu livros e passou a estudar por conta própria até chegar a ser um chefe.

Edson Leite produz vídeo aulas de gastronomia na sua casa em Osasco Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O retorno ao Brasil ocorreu sete anos depois, quando precisou voltar a morar com a mãe durante um tratamento de saúde, no lugar de onde havia saído anos atrás. Ele percebeu que a região permanecia com as mesmas fragilidades e decidiu utilizar seus conhecimentos para intervir no local. O ingresso no curso de Serviço Social e a atuação em uma ONG foram suporte para fortalecer nele a ideia da gastronomia como ferramenta de transformação.

Assim, conheceu a atual sócia, Adélia Rodrigues, e fundou a Escola Gastronomia Periférica, em 2018, no Jardim São Luiz. A iniciativa, que passou de um formato presencial para uma plataforma de ensino a distância, já formou mais de mil pessoas em 23 Estados. Os cursos se dividem em “Cozinha Profissional” e “Cozinha e Empreendedorismo”, com duração entre 4 e 6 meses. Cada estudante recebe suporte financeiro para o pagamento do acesso à internet e para os materiais utilizados nas aulas, que são gratuitas.

Edson conta que a maior parte da classe é composta por mulheres negras, mães e periféricas. Desse modo, a instituição atua para diminuir os desafios já enfrentados por elas na busca por uma qualificação profissional – quase 60% do público atendido pela organização está desempregado. “As turmas são acompanhadas por uma tutoria. Há grupos semanais que são reunidos para saber quais são as dificuldades de cada aluna.”

Continua após a publicidade

Após experiência de sete anos trabalhando em restaurantes em Portugal, Edson voltou ao Brasil e criou a Escola Gastronomia Periférica Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Livro

A trajetória vivenciada pelo chefe de cozinha resultou no livro autobiográfico Porque criei a Gastronomia Periférica, que, em 2019, fez com que ele se tornasse um dos finalistas do Prêmio Jabuti e o ganhador do Gourmand World Cookbook Awards – prêmio dedicado a livros gastronômicos. “O que a gente tem na mão é algo real, transformador, e, sim, pode mudar a vida das pessoas”, afirma.