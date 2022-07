Com exterior positivo, Bolsa emenda 3º ganho e retoma os 98 mil pontos; dólar recua para R$ 5,42

São Paulo - O Ibovespa acompanhou a acentuação de ganhos em Nova York ao longo da tarde e conseguiu recuperar a linha dos 98 mil pontos, não vista em fechamento desde a terça-feira passada. Assim, encerrou hoje em alta de 1,37%, aos 98.244,80 pontos nesta terça-feira, 19. Ainda fraco, o giro ficou em R$ 18,8 bilhões. Na semana, o Ibovespa avança 1,75%, limitando a perda do mês a 0,30% e a do ano a 6,28%. Foi o terceiro ganho seguido para a referência da B3.

Na ponta do Ibovespa, Alpargatas subiu 8,35%, à frente de Marfrig (+8,23%) e de Embraer (+7,70%), com Yduqs (-4,01%), Cogna (-3,32%) e Fleury (-2,49%) na ponta oposta. Entre as blue chips, o sinal prevalente na sessão foi positivo, com destaque para Bradesco PN (+3,66%) e Petrobras PN (+2,03%). As siderúrgicas também tiveram recuperação, com destaque para Usiminas (PNA +3,31%), Gerdau (PN +2,61%) e CSN (ON +2,36%), em dia de avanço modesto para Vale (ON +0,22%).

Os mercados acionários da Europa também fecharam o dia em alta, com os investidores na expectativa pela decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira, 21, quando se espera o primeiro aumento de juros em 11 anos na zona do euro.

”A B3 seguiu hoje o movimento de recuperação nas principais bolsas dos Estados Unidos e da Europa. Na próxima semana, há nova decisão do Federal Reserve sobre juros, e houve (desde ontem) melhora da perspectiva para a reunião, de que poderá vir um aumento de 75 pontos-base, e não mais de 100 pontos como chegou a se precificar. Essa reprecificação do aumento de juros trouxe certa calmaria para os mercados, com busca por pechinchas nas bolsas”, diz Dennis Esteves, especialista em renda variável da Blue3, acrescentando que a recente correção das ações resultou em oportunidades de compra.

Ibovespa emendou o terceiro dia de ganho seguido nesta terça-feira, 19. Foto: Alex Plavevski/EFE

O dia foi negativo para o minério na China (queda de 3,27% em Qingdao), mas o petróleo manteve a retomada, ainda que moderada na sessão, com Brent e WTI de volta aos três dígitos por barril. “Vemos um mundo em que commodities vão ficar valorizadas por um bom período e as empresas que as produzem terão lucros extraordinários em horizonte relevante. Vemos o ajuste de curto prazo sendo feito pela redução do ritmo de atividade econômica no mundo, um período de baixo crescimento que começa a se desenhar com clareza. Com a desaceleração em marcha devemos estar muito perto do pico da inflação no Ocidente”, avalia em carta trimestral a Reach Capital.

Dólar

O apetite ao risco no exterior, com alta firme dos índices acionários em Nova York e enfraquecimento global da moeda americana, abriu espaço para um recuo, ainda que modesto, do dólar mercado de câmbio doméstico na sessão de hoje. Tirando uma alta pontual pela manhã, quando tocou máxima a R$ 5,4313, a moeda operou em queda ao longo de todo o pregão e chegou a esboçar fechamento abaixo de R$ 5,40, ao descer até mínima de R$ 5,4313 no meio da tarde. No fim do dia, a divisa havia reduzido o ritmo de perdas e era cotada a R$ 5,4202, em baixa de 0,10%.

Operadores veem o tropeço do dólar hoje como um movimento natural de ajustes e realização de lucros por parte das tesourarias, dada a forte rodada de depreciação do real nas últimas semanas. Embora ainda haja cautela com o cenário político e fiscal doméstico, os negócios são balizados principalmente pelo ambiente externo. Investidores monitoram a chance de recessão global em meio à alta de juros nos Estados Unidos e na Europa. Há também dúvidas sobre o fôlego da economia chinesa, que enfrenta problemas no setor imobiliário e convive como vaivém de medidas restritivas para combate à covid-19.

Depois de chegar a operar abaixo da paridade com o dólar, o euro ensaiou hoje uma recuperação, favorecido pela possibilidade de que o Banco Central Europeu (BCE) eleve a taxa básica em 50 pontos-base na quinta-feira (21), segundo informação da imprensa. A taxa anual de inflação ao consumidor na zona do euro, divulgada pela manhã, acelerou de 8,1% em maio para 8,6% em junho, nova máxima histórica. Enquanto se especula em ação mais dura do BCE, consolida-se a aposta de que o Federal Reserve vai anunciar nova alta de 75 pontos-base na taxa básica na semana que vem (dia 27), em vez dos 100 pontos aventados recentemente com números de inflação acima do esperado.

O economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, classifica a perda de força da moeda americana nesta terça-feira com um movimento pontual, em meio à possibilidade de uma alta maior dos juros pelo BCE. Como Estados Unidos ainda devem exibir taxas de juros e desempenho econômico superiores ao de zona do euro e Reino Unido, o dólar segue bem posicionado frente tanto ao euro quanto a libra. Por aqui, Velho vê chance de nova rodada de depreciação do real ao longo desta semana, dados os ruídos políticos e uma política fiscal expansionista no curto prazo que, por questões políticas, será de difícil reversão em 2023.

Apesar da influência do ritmo de aperto monetário nos países desenvolvidos sobre a formação da taxa de câmbio, o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, vê o real muito mais suscetível ao desempenho da economia chinesa e seus reflexos direitos na cotação dos preços das commodities. “O grande ponto para o Brasil é a China. Se melhorar, puxa o dólar para baixo aqui, que hoje está esticado. Vejo um dólar médio na casa de R$ 5,20″, diz Velloni, para quem a taxa de câmbio já incorporou boa parte dos riscos políticos e fiscais recentes.