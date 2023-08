Com nova marca, Unlimit remodela serviços para facilitar transações financeiras internacionais

Com a intenção de reforçar o seu posicionamento como uma plataforma para pagamentos nacionais e internacionais, a Unlimint decidiu promover uma ligeira mudança na marca. Com isso, a fintech passa a se chamar Unlimit, nomenclatura mais próxima ao propósito de eliminar fronteiras no que diz respeito a transações financeiras envolvendo consumidores e vendedores em países distintos.

Há 14 anos no mercado, a empresa com sede em Londres também adotou o slogan “Pagamentos sem Fronteiras”. O objetivo é reforçar o serviço que possibilita a realização de pagamentos seguros no território doméstico e no exterior, o qual permite, por exemplo, que negócios que operem no Brasil possam expandir as atividades para outros países.

Segundo a fintech, o novo nome, na prática, simboliza a estratégia de unificar os serviços e ampliar o alcance da marca globalmente. Nesse sentido, os produtos oferecidos também passam a contar com Unlimit no nome. A plataforma de Banking as a Service (BaaS) agora se chama Unlimit BaaS. A GateFi, solução de conversão de moeda fiduciária em criptomoeda com foco em Web 3, se torna Unlimit Crypto.

“Como uma empresa que sempre acompanhou as tendências do setor, nunca paramos de aperfeiçoar nossos produtos e a mudança de marca reflete isso”, diz Lucio Vargas, head da Unlimit no Brasil. “A nova marca reforça nossa missão de eliminar fronteiras financeiras para que as empresas possam operar no Brasil e no mundo com facilidade”, complementa.

Lucio Vargas, country head da Unlimit no Brasil: missão da marca é eliminar fronteiras financeiras Foto: Unlimit/Divulgação





Portfólio amplo

Atualmente, a Unlimit tem parcerias com as principais bandeiras de cartão, além de estar conectada a mais de mil meios de pagamento alternativo em diversos países da América Latina, Europa, África e Ásia. Além disso, oferece as soluções de BaaS e de conversão de dinheiro fiat em criptomoedas para Web 3 como já mencionado.

No Brasil especificamente, a empresa também trabalha com Pix, boleto e as principais carteiras digitais. Entre os diferenciais para ganhar mercado, a plataforma aposta na possibilidade de conectar os serviços domésticos a soluções presentes em outros países, facilitando, assim, as transações transfronteiriças.

“Os serviços de pagamento contam ainda com uma solução antifraude com alto nível de segurança e com altas taxas de aprovação. Tudo isso é possível com apenas uma única API, sem intermediários, apenas a Unlimit”, afirma Vargas.

Com operações e conexões em diversos países, a fintech também reformulou o seu site, incluindo um mapa interativo com descrições dos métodos de pagamento por região, o que pode ajudar as empresas a tomarem decisões sobre os planos de internacionalização.





Comércio eletrônico brasileiro

Aproveitando a nova marca e a reformulação dos produtos, a Unlimit quer apoiar empresas brasileiras em projetos de expansão internacional utilizando a força do comércio eletrônico no País – no ano passado, o setor registrou vendas recordes que totalizaram R$ 262,7 bilhões, alta de 1,6% na comparação anual, segundo dados da NielsenIQ Ebit.

Diante disso, a fintech busca se aproximar tanto de operações digitais já bem posicionadas que querem aumentar as receitas como de negócios que ainda estão dando os primeiros passos nas vendas realizadas em ambiente virtual.

“Marcas brasileiras exclusivas e diferenciadas, por exemplo, podem atrair consumidores estrangeiros em busca de algo único, o que pode ser uma vantagem competitiva no mercado global”, sinaliza o head da Unlimit no Brasil. “O comércio eletrônico cross-border [transfronteiriço] tem um potencial significativo para empresas brasileiras”, assinala Vargas.