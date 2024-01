Combustíveis ainda mais eficientes nos Postos Petrobras

Os novos combustíveis aditivados dos Postos Petrobras carregam nova tecnologia que assegura mais limpeza e proteção. Esses atributos do Etanol Petrobras Grid e da Gasolina Petrobras Grid contribuem diretamente para a economia, já que aumentam a eficiência do motor e reduzem os gastos com manutenção. Um motor mais limpo, que trabalha de forma mais eficiente no dia a dia, leva à redução do desgaste das peças e exige menos idas ao mecânico.

Maior distribuidora de combustíveis e uma das maiores empresas de energia do Brasil, a Vibra – licenciada da marca Petrobras – desenvolveu as inovações como parte do compromisso de investir constantemente na entrega de melhores produtos e de soluções que atendam às expectativas e às necessidades dos clientes da rede de Postos Petrobras.

A nova tecnologia de aditivação, batizada de Tecno 3, foi desenvolvida em parceria com a empresa alemã Basf e passou por mais de 700 horas de testes em laboratórios e motores na Alemanha, nos Estados Unidos e no Brasil. Envolve uma seleção de aditivos que agregam propriedades como avançados modificadores de fricção, detergentes e anticorrosivos. Concebido especificamente para a realidade do mercado brasileiro, o blend proporciona as melhores condições de funcionamento para os motores, respeitando as especificações técnicas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e as recomendações de montadoras de automóveis.

100% contra ferrugem

Os testes demonstraram que a nova fórmula reduz a formação de depósitos de resíduos em diferentes partes do motor, principalmente as válvulas, e contribui para a remoção dos resíduos já existentes. Outro atributo relevante é a alta proteção contra corrosão.

Nos testes do Etanol Grid, por exemplo, o novo produto promoveu proteção de 100% contra ferrugem, enquanto o etanol comum evitou de 25% a 50% de ferrugem no corpo de prova. Já nos testes de desgaste, o novo combustível diminuiu em até 36% o desgaste entre peças metálicas quando comparado com o etanol comum. A redução de atrito também é considerável: 40% menos fricção, demonstrando uma expressiva melhora na lubricidade do etanol.

Combustível genuinamente brasileiro, o etanol ganha importância crescente diante das demandas de sustentabilidade. Hoje, mais de 70% da frota brasileira já é flex – utilizando etanol e gasolina –, e a perspectiva é de que o etanol continue sendo amplamente utilizado em veículos elétricos híbridos.

Maurício Fontenelle, diretor de Estratégia, Planejamento e Produtos da Vibra, ressalta que o lançamento do Etanol Grid e da Gasolina Grid faz parte de um projeto maior de revisão de toda a linha de combustíveis da companhia. “O mercado de etanol ainda vai crescer e, à medida que ficar mais competitivo, irá ocupar um espaço ainda maior. A nossa expectativa é de que o etanol aumente a sua participação de mercado em cerca de 10% até 2030″, afirma.

Evolução constante

A Vibra possui uma rede de postos composta por 8,3 mil unidades espalhadas pelo País, com mais de 30 milhões de clientes pessoas físicas e 20 mil corporativos, integrantes dos mais diversos setores da economia. Quase 40% do combustível rodoviário utilizado por organizações empresariais no Brasil é fornecido pelos Postos Petrobras.

A companhia também participa de vários outros mercados de combustíveis, como o marítimo e o ferroviário. Na aviação, atua com a marca BR Aviation, que é licenciada da Petrobras, em mais de 90 aeroportos e é responsável pelo abastecimento de seis em cada dez voos comerciais realizados no País. “Esses produtos integram as iniciativas da Vibra em inovação, resultado de investimentos constantes em tecnologia para sempre entregar os melhores produtos e soluções que atendam às expectativas e necessidades dos clientes dos Postos Petrobras”, conclui Fontenelle.