Desde o ano passado, as notícias sobre as políticas adotadas para o biodiesel no Brasil são alarmantes. A redução da mistura de biodiesel no diesel é um retrocesso para o setor que tanto contribuiu com o crescimento do País nos últimos anos, por isso é de suma importância retomar as taxas anteriores da mistura obrigatória para assim evitar consequências negativas para toda a economia brasileira.

Atualmente, o porcentual de mistura está em 10%, porém deveria estar em 14%, como originalmente estava previsto pelo marco regulatório. No momento, contamos com diversas empresas e organizações unidas para que esse aumento faça parte das políticas estabelecidas e que tenhamos um novo cronograma. Dessa maneira, será possível garantir a retomada da mistura em 15% já no ano que vem, e um possível novo marco regulatório até B20 – mistura de 20% de biodiesel – nos próximos anos.

Indefinição da política de biocombustíveis para 2023 afeta consumidor e meio ambiente; leia artigo

Infelizmente, o recuo nas políticas de biocombustíveis não ocorre apenas no Brasil, apesar de o País representar a maior parte do declínio global da demanda.

Desde o início da invasão na Ucrânia, há seis meses, os preços nos mercados de energia e agricultura, que já estavam altos, aumentaram ainda mais. Por isso, a demanda por biocombustíveis deve desacelerar em 20% neste ano, ou seja, 2,2 bilhões de litros. A previsão para 2022 era de aumento de 11 bilhões de litros.

É temerário não termos uma política estabelecida para os biocombustíveis para o próximo ano, pois dessa maneira o mercado de biodiesel começa a andar para trás. Diante de um cenário incerto, a indústria não consegue se planejar.

Estima-se que o setor estava produzindo 500 milhões de litros de biodiesel a mais que a demanda em 2021. Essa sobra infelizmente atinge em cheio o setor, impactando na sobrevivência de empresas e acabando com mais de 100 mil postos de trabalho, além de diminuir a oferta de farelos no mercado interno e aumentar os preços de alimentos derivados de proteínas animais. Ou seja, toda a sociedade sai prejudicada com a manutenção das taxas abaixo das estabelecidas anteriormente.

O biodiesel é o combustível do futuro. Sem uma política definida, o País precisa importar mais diesel fóssil, o que encarece no bolso do consumidor e, consequentemente, afeta o meio ambiente.

É preciso ter em mente que buscar alternativas para o desenvolvimento do setor é fundamental, contribuindo positivamente com a economia e a sociedade brasileira.