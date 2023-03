Prazo para declarar Imposto de Renda começa nesta quarta; veja tudo o que precisa saber

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 poderá ser feita pelo contribuinte a partir das 9h desta quarta-feira, 15. O prazo para este ano será estendido até 31 de maio. O Estadão separou tudo o que você precisa saber para prestar contas ao Fisco.

Confira dicas sobre Imposto de Renda na 2ª temporada do podcast Entenda Seu IR

Imposto de Renda 2023 no Estadão Confira as notícias mais recentes sobre IR

Como declarar o Imposto de Renda 2023?

A Receita Federal liberou desde 9 de março o programa do IR para download. Para baixá-lo, bastar entrar no site oficial do órgão ou clicar aqui, para acessar a página diretamente. A plataforma está disponível para os sistemas de computador Windows, MacOS, da Apple, e Linux. Para o celular, é possível baixar o aplicativo em versões android e iOS.

É possível ainda realizar a declaração de maneira online por meio do E-CAC, sistema da Receita Federal. Se o contribuinte optar por essa funcionalidade, não será necessário realizar download de nenhum programa (nem no computador, nem no celular). O acesso poderá ser feito por meio de senha no Gov.br, do governo federal.

Fachada de unidade da Receita Federal em SP Foto: Werther Santana/Estadão

Quais as novidades do IR 2023?

A Receita Federal preparou algumas novidades para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Uma das mais importantes é em relação ao prazo: a entrega, que começa em 15 de março, vai até 31 de maio. A prorrogação até maio deve se tornar padrão, conforme sinalizou o Fisco recentemente.

Para a declaração em si, houve uma alteração em relação à obrigatoriedade. Antes, o contribuinte que operava em Bolsa de Valores já estava obrigado a prestar contas. Agora, estão sujeitos à declaração apenas quem realizou operação de alienação em Bolsa, de mercadorias, futuros e assemelhadas, com soma superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeita à incidência de imposto.

Outra alteração é a possibilidade de autorização de acesso, que permitirá que um contribuinte “terceirize” a declaração para outro CPF. Para mais informações sobre as novidades, clique aqui.

Qual o prazo para declarar o Imposto de Renda 2023?

Historicamente, o período de transmissão de dados à Receita Federal ficava restrito a março e abril. Desde a pandemia de covid-19, em 2020, porém, a data limite vem sendo alterada. A diferença, desta vez, é que o período prolongado já é conhecido desde o início do prazo. Desta forma, para 2023, o período em que a plataforma da Receita ficará disponível para prestação de contas ao Fisco será de 15 de março a 31 de maio (até as 23h59m59s).

Como receber a restituição mais cedo no IR?

Primeiro, o lugar comum sobre este tema ainda é válido: quem quer receber a restituição mais cedo precisa declarar IR o quanto antes.

Dito isso, para este ano, há dois “fura-filas” sugeridos pela própria Receita. O primeiro é a declaração pré-preenchida, cujas vantagens e cuidados o Estadão explicou neste material. Resumidamente, quem optar por esta modalidade deverá receber os valores mais cedo, respeitando sempre as prioridades legais. A pré-preenchida puxa dados previamente cedidos por fontes pagadoras e de despesas para a Receita. Logo, é possível preencher automaticamente os dados do IR com essas informações, como rendimentos tributáveis, o que foi retido na fonte, aluguel - caso seja locador de imóvel -, entre outras informações. Para entender como utilizar esta opção, clique aqui.

O segundo “fura-fila” é a utilização do PIX como método para recebimento da restituição. Disponível desde a declaração do ano passado, o PIX, agora, também contará como critério para prioridades - também respeitando as prioridades legais. A chave a ser utilizada neste caso será obrigatoriamente o CPF, para mitigar quaisquer chances de erros, já que o CPF também estará presente na declaração do contribuinte.

Quais as vantagens da declaração pré-preenchida?

A declaração pré-preenchida existe para facilitar a vida do contribuinte na hora de declarar o Imposto de Renda Pessoa Física, já que, por meio dessa opção, é possível puxar dados automaticamente da base da própria Receita Federal. Mas essas facilidades não eximem o contribuinte da responsabilidade de verificar todas as informações, corrigir o que estiver, eventualmente, errado, e avisar, se possível, a fonte do informe de rendimentos se alguma informação precisar ser alterada. Ela estará disponível a partir desta quarta. Entenda aqui.

A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano. O Estadão irá trazer uma cobertura completa do Imposto de Renda de 2023 no Portal de Economia, além do podcast Entenda Seu IR, em parceria com a Rádio Eldorado.