Comissão de Orçamento do Congresso aprova reajuste de salário para forças de segurança do DF

BRASÍLIA - A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira, 12, um projeto de lei que autoriza reajustes salariais neste ano para profissionais das forças de segurança civis e militares do Distrito Federal. O impacto é estimado em R$ 372,2 milhões no exercício financeiro atual. Os recursos sairão de dotação orçamentária já disponível no Fundo Constitucional do DF, ou seja, não haverá aumento de despesa da União.

Para permitir os reajustes, o texto modifica a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, aprovada no ano passado. O projeto foi resultado de um acordo entre os ministérios da Gestão e da Justiça. “É um momento histórico. As forças policiais lutam por isso há muito tempo”, disse o relator, deputado Gilvan Maximo (Republicanos-DF). “Quero parabenizar o governo federal pela sensibilidade, o presidente Lula”, emendou.

A bancada do DF atuou junto ao governo para viabilizar o projeto. Durante a votação hoje na CMO, estavam presentes parlamentares como Izalci Lucas (PSDB-DF) e Erika Kokay (PT-DF). A aprovação já proposta já havia sido costurada na última reunião de líderes do Congresso. Depois de passar na comissão, a expectativa é que o texto seja pautado ainda hoje em uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado.

O impacto fiscal em 2023 é calculado R$ 372,2 milhões porque os reajustes passariam a valer a partir de agora. Na estimativa para um ano completo, contudo, o impacto estimado é de R$ 685 milhões. O projeto também permite o reajuste salarial de militares dos ex-Territórios. Nesse caso, terá de haver redução de outras despesas.

O projeto permite ainda a contratação de 5 mil novos servidores no Ministério da Educação, com impacto de R$ 202,7 milhões no atual exercício e de R$ 499 milhões no cálculo anualizado. O texto também autoriza a criação de cargos no Ministério Público da União (MPU), com impacto de R$ 19,4 milhões em 2023 e R$ 38,8 milhões na estimativa para um ano cheio. Os recursos, nesses casos, virão de dotações orçamentárias já previstas no Orçamento “sob supervisão” do Ministério do Planejamento e de verbas do MPU.

O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), que é a fonte de recursos para os reajustes salariais das forças de segurança, gerou polêmica na tramitação do novo arcabouço. A Câmara havia deixado essa verba dentro dos limites fiscais, mas o Senado mudou o texto e retirou o FCDF da regra de controle das contas públicas.

O relator do arcabouço na Câmara, deputado Claudio Cajado (PP-BA), defende derrubar essa medida. Mas a vice-governadora do DF, Celina Leão, entrou em campo para defender que o fundo fique fora do limite de gastos. Correligionária e aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ela é a aposta do PP para assumir o governo do Distrito Federal em 2027. No próximo pleito, o atual governador, Ibaneis Rocha (MDB), não poderá concorrer à reeleição.

”Não vou fazer ‘cavalo de batalha, mas tem que ter consenso”, declarou Cajado, ao usar uma expressão para dizer que não vai impor dificuldades se os deputados quiserem modificar seu relatório. “Por exemplo, essa questão do GDF, se todos acharem que não vale a pena a Câmara ficar de malvada, o que eu vou fazer? A narrativa está errada. Eu vou defender o meu relatório. Mas alguns líderes me disseram ‘entra na narrativa de que o Senado foi o bonzinho e a Câmara vai ser maldosa”, emendou. O arcabouço deve ser votado em agosto na Câmara.

A CMO também aprovou hoje a abertura de créditos extraordinários para os ministérios da Justiça, Meio Ambiente, Defesa, Desenvolvimento Social, Povos Indígenas, Educação, Transportes e Portos e Aeroportos, além da Justiça Federal, Ministério Público, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e operações oficiais de crédito.