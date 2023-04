Comitiva de empresários em viagem de Lula a Portugal tem 83 convidados; veja quem são

BRASÍLIA - A lista de empresários brasileiros convidados pela Agência Brasileira de Promoção da Exportação (Apex) para participar da viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Portugal inclui 83 nomes, além de outros 103 representantes de empresas portuguesas que participaram do Fórum Empresarial entre os dois países na última segunda-feira, 24.

A comitiva brasileira em Portugal, apesar de contar 83 convidados somente entre empresários, ainda fica muito atrás da organizada para a viagem oficial de Lula à China, quando foram chamados 34 políticos e 200 representantes de empresas para ir ao País asiático que é o principal parceiro econômico do Brasil.

O presidente Lula está em viagem a Portugal e uma centena de empresários acompanha a visita Foto: Rodrigo Antunes / Reuters

Na visita a Portugal, a Apex e o Palácio do Planalto formularam uma lista de convidados de ramos diversificados da economia, que vão desde autarquias como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a gigantes do mercado de energia, a exemplo da Raizen. No setor bancária, o governo Lula convidou apenas o Banco do Brasil, que ficou responsável por indicar a servidora Larissa da Silva Novais Vieira para ser a oradora brasileira no evento.

A comitiva de empresários incluiu representantes dos setores de energia, mobilidade, construção, economia criativa e serviços, engenharia, publicidade, educação, advocacia,, saúde e equipamentos médicos, pesquisa, serviços financeiros e start-ups. As empresas definidas pela Apex como “start-ups” foram as que mais enviaram representantes a Portugal, com 22 pessoas de 19 companhias diferentes.

Na segunda posição do ranking, o setor de saúde conseguiu levar 14 empresários de 10 companhias diferentes para negociar com seus pares no mercado português. Embora atacado pelo governo Lula, o setor financeiro levou cinco empresários para a Europa. Eles respondem pelas empresas Sete Partners, Toppayy, Harpia Capital e José Manuel Domingo Serviços Financeiros.

Veja abaixo a lista completa de empresários brasileiros convidados:

Abner Augusto Carvalho - Oibph Bioproteses lda

Adriano Júnior Dias - Dígitro

Adriano Sforcini Zunino - Bauc

Alessandro Fernandes de Santana - Professor

Alex Giacomelli - Embaixada do Brasil

Ana Paula de Almeida Prado - Laboratorio Catarinense S A

Andre Sernaglia Cerdeira - CyberPhysics Company

Antonio Carlos da Silveira Pinheiro - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO EXTERIOR - FUNCEX

Antonio Carlos Portugal - Acadia Investimentos

Ariane Feijó - Otimifica

Augusto Bernardo Pissarra - DocBrasil

Beatriz Goes - Embaixada do Brasil

Bruno Gutman - Funcex Europa

Bruno Silva - Geek Educacional

Camile Giaretta Sachetti - Fiocruz

Claudio Jose Langroiva Pereira - Laboratorio Catarinense S A

Cláudio Taboada - Sete Partners

Cristiano Selbach - Otimifica

Daniel Galhardo - Embraer

Deric Guilhen - C.E.S.A.R. Europa

Elcio Pereira - WEG

Fabio Pomes - CyberPhysics Company

Fabrício Monteiro - Drones Solution (DS Engenharia Inovativa LTDA)

Felipe Eleuterio - TOPPAYY

FELIPE SANTOS - PLAY2SELL

Filipe Rosa - No GAP Ventures

Flavia Carvalho - Hp Bioprótese

Flávio Lara Resende - Grupo Bandeirante de Comunicação

Gabriel Soares - QRPOINT

Gabriela Shizue Soares de Araujo - FUNDASP

Grupo Qrpoint - QRPOINT

Higor Ferro Esteves - Funcex Europa Lda

Ingrid Barth - Abstartups

Jaiza Guedes - DocBrasil

João Bruno Livramento - RAIZEN S.A.

João Cardante - WEG Portugal

João Paulo Araújo - Growyx

Jorge Neves - Harpia Capital

Jorge Viana Presidente - APEX - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

Jose Eudes Freitas - SINERGIA

Jose Manuel - Jose Manuel Diogo

Júlio César Ferreira da Silva Júnior - Cônsulado-Geral do Brasil no Porto

Karine Liotino - ETIQUETA CERTA

karla oliveira - Key2enable Assistive EdTech

Larissa da Silva Novais Vieira (oradora) - Banco do Brasil

Leonardo Severo Alves de Melo - Diagnext.com

Lucas Galvanini - TOTALCROSS GLOBAL MOBILE PLATFORM

Luiz felipe de Sá Moreira - Acadia Investimentos

Luiz Roberto Nascimento - Acadia Investimentos

Magdalena Smorczewska - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

Manoel Pereira - Key2enable Assistive tecnology

Marcel Cohn - INOVAÇÃO TECH

Marcelo Moraes Diretor - FMASE - Associação Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico

Marcelo Motta Bastos - SIZEBAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Márcio Gonçalves - DATAINFO

Maria Cristina Cameirão da Motta Franco - Abf

Maria Rosilene Sabino - Dub Inovação e Expansão

Mário Moreira - Fiocruz

Marlene Fialho - Brain

Murilo Verçosa - uBits Capital

Patricia Guedes - WEG

Pedro Barbosa - IBMP, Instituto de Biologia Molecular do Paraná

Pedro Mateus - Faro Energy

Pedro Perrini - Arquiba

Rafael Zochling - uBits Capital

Raimunda Nonata - Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável/Presidência da República

Renan Protector - Loggi

Ric Scheinkman - Harpia Capital

Ricardo Gomes - Abce

Ronaldo Koloszuk - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR

Rosilda Prates - P&D BRASIL - Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação

Ruben Delgado - SOFTEX

Sergio Malta - SINERGIA

Tatiana Vasconcelos - Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável/Presidência da República

Thereza Cristina Nogueira de Aquino - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Thiago Eichenberger - Brain

Tiago Patrício - Zigurate Construção

Victor Baddini Decarlo - Locutare

Vinicius Gholmie - ISPORTISTICS

Vinicius Lobato - Brivia Gestão Digital e Technologia LTDA

Wendel Nerito Pires - Brain

Zeferino Carvalho Ferreira da Costa - Instituto Pernambuco-Porto