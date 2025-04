Relatório do Banco Central relativo a março deste ano indica um estoque de poupança de R$ 1,004 trilhão. O estoque é o total dos valores depositados nessa modalidade de investimento. Ainda segundo o relatório, divulgado no dia 7 deste mês, as retiradas ficaram em R$ 351,095 bilhões, valor superior ao que foi guardado pelos brasileiros nas contas, de R$ 339,637 bilhões - o que significa uma saída líquida de R$ 11,458 bilhões.

Mesmo com essas movimentações, os dados confirmam que a caderneta de poupança continua sendo uma das modalidades de aplicação mais populares entre os brasileiros.

Embora não seja uma exigência comum, alguns bancos podem solicitar comprovante de rendimentos para abrir uma conta poupança. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em geral, a abertura de uma conta poupança é bastante simples e pode ser realizada indo até uma agência ou pelo aplicativo das instituições, segundo informações divulgadas nos sites dos bancos. As exigências podem variar dependendo da instituição, mas, em geral, são as seguintes:

É necessário apresentar um documento original e uma cópia - deve ser um documento com foto, como RG, CNH, passaporte ou carteira de identidade profissional;

CPF: caso o número do CPF não conste em outro documento – RG e CNH geralmente trazem esse dado – é necessário levá-lo, bem como uma cópia;

Comprovante de residência: original e cópia de uma conta de consumo recente (água, luz, telefone, gás) ou, na ausência, um boleto bancário que conste o nome da pessoa que pretende abrir a conta poupança, desde que ele tenha sido emitido há 90 dias. Algumas instituições financeiras aceitam também o contrato de aluguel como comprovante;

Comprovante de renda: embora não seja uma exigência comum, alguns bancos podem solicitá-lo, especialmente para depósitos iniciais de valores mais elevados. Podem ser apresentados documentos como holerite, carteira de trabalho ou declaração de Imposto de Renda.

Menor de idade pode abrir conta poupança?

Sim, mas isso deve ser feito com a assistência dos pais ou responsáveis legais. Neste caso, além dos documentos do menor de idade, o responsável também deve apresentar toda a documentação necessária. Os bancos podem pedir a certidão de nascimento ou outro documento para comprovar o parentesco ou ligação.

Cobranças e serviços

A regulamentação prevê que os bancos não podem cobrar taxa de manutenção em contas poupança, independentemente do saldo depositado. Por outro lado, os bancos não são obrigados a abrirem contas de qualquer espécie, segundo o Banco Central. Essa é uma decisão comercial de cada instituição financeira. Caso a conta poupança seja aberta, ela deverá, segundo as normas do BC, oferecer um rol de serviços essenciais gratuitos. Veja quais são:

Um cartão para movimentação da conta e uma segunda via (exceto em casos de perda, roubo, furto, dano ou outros motivos não imputáveis à instituição);

Dois saques por mês, inclusive por meio de cheque ou cheque avulso;

Duas transferências mensais para conta corrente do mesmo titular na mesma instituição;

Dois extratos por mês com a movimentação dos últimos 30 dias;

Consultas pela internet;

Um extrato anual discriminando tarifas e encargos de operações de crédito cobradas no ano anterior, a ser fornecido até 28 de fevereiro;

Serviços realizados por meio eletrônico para contas movimentadas exclusivamente por esses canais.