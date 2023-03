Como baixar o programa do Imposto de Renda 2023? Veja o passo a passo

O programa de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 ficara disponível nesta quinta, 9, e poderá ser baixado pelo site oficial da Receita Federal.

Para computador, três versões estão liberadas, em sistemas operacionais diferentes: Windows (Microsoft), MacOS (Apple) e Linux.

Para celular, é possível baixar o aplicativo oficial da Receita, o Meu Imposto de Renda, para dois sistemas diferentes - os mais comuns no Brasil: na Google Play Store, para dispositivos que utilizam Android, e na App Store, para celulares e tablets da Apple.

Para preenchimento da declaração de prestação de contas ao Fisco online, sem necessidade de realizar download, basta acessar o e-CAC, da Receita, por meio deste link.

Vale sempre ressaltar que as declarações só poderão ser transmitidas à base da Receita a partir da quarta-feira, 15, na próxima semana.

A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano. O Estadão irá trazer uma cobertura completa do Imposto de Renda de 2023 no Portal de Economia, além do podcast Entenda Seu IR, em parceria com a Rádio Eldorado.

Quem tem de declarar IR?

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

