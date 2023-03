Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2023? Veja o passo a passo

Este é o desejo de todos que realizam a declaração do Imposto de Renda: ter restituição após o término do preenchimento da plataforma da Receita Federal. Ou seja, ter direito a algum valor a ser devolvido pelo Fisco.

Imposto de Renda 2023 no Estadão Confira as notícias mais recentes sobre IR

E, para saber se isso vai acontecer, a dinâmica é muito simples e precisa apenas de uma coisa: declarar. Pode parecer óbvio, mas, de fato, essa é a única chance de conhecer qual o valor exato que poderá ser restituído. Isso porque o programa de declaração já faz os cálculos durante o preenchimento da plataforma.

Fachada de prédio da Receita Federal em SP Foto: Werther Santana

É possível ver tudo isso no canto esquerdo inferior do programa da Receita, no mesmo lugar em que o contribuinte pode optar pelo tipo - simplificada ou completa. Caso haja imposto a pagar ou a restituir, é por lá que essa informação vai aparecer.

Mas também existem outras duas opções para verificar o status da restituição, ou seja, quando, de fato, vai cair na conta do declarante. Uma delas é por meio deste link, da Receita. A segunda - e mais completa - é pelo E-CAC, também da Receita, que pode ser acessado com uma conta Gov.br, do governo federal.

Continua após a publicidade

Confira o calendário de restituição do IR de 2023

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro

Quem tem de declarar IR?

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.