Os trabalhadores que se enquadram nos requisitos para o benefício podem solicitá-lo de três maneiras: pelo Portal Gov.br, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou ainda presencialmente nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho ou em postos credenciados pelo Ministério do Trabalho. Na última opção, é necessário verificar a necessidade de agendamento de atendimento pela central 158.

A seguir, veja como solicitar o seguro-desemprego online: