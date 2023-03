Como declarar Imposto de Renda online? Veja passo a passo

Existem alguns caminhos diferentes para se declarar o Imposto de Renda Pessoa Física 2023, já até abordamos algumas delas por aqui. Mas, nesta reportagem especificamente, vamos te mostrar como realizar a prestação de contas ao Fisco de maneira online, sem ter que baixar o programa da Receita Federal.

Imposto de Renda 2023 no Estadão Confira as notícias mais recentes sobre IR

Por meio do site oficial da Receita, neste link, você vai precisar procurar pela aba Imposto de Renda. Por lá, clique no link “Fazer minha declaração” e acesse “iniciar”. Neste momento, a autenticação por meio de conta Gov.br, que dá acesso gratuito às usabilidades do IR online, será solicitada. O ideal é que exista um nível prata ou ouro, para ter acesso irrestrito.

Depois de logado, o contribuinte conseguirá visualizar declarações de anos anteriores e também preencher a deste ano, 2023, que tem como ano-calendário, 2022. Ao acessar o item “IRPF 2023″, clique em “Preencher declaração”. A partir daí é só escolher se começará o IR em branco ou a partir da pré-preenchida e transmitir as informações - depois de pronto.

Outra opção pode ser ir diretamente pelo E-CAC, da Receita, também acessando por meio de conta Gov.br. Por lá, clique em “Meu Imposto de Renda” e acesse “IRPF 2023″.

Site da Receita Federal Foto: Werther Santana

Quem tem de declarar IR?

Continua após a publicidade

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

Confira o calendário de restituição do IR de 2023