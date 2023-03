Como declarar Imposto de Renda pelo celular? Veja passo a passo

Tire suas dúvidas na 2ª temporada do Entenda Seu IR

Dentre as diferentes possibilidades para se declarar o Imposto de Renda Pessoa Física 2023 está o aplicativo oficial da Receita Federal, que permite ao contribuinte prestar contas ao Fisco diretamente pelo celular.

A primeira coisa a se fazer é acessar o site da Receita. Em seguida, vá em “Imposto de Renda”, clique em “Baixar o programa do Imposto de Renda” e, na sequência, acesse “Baixar app”.

O aplicativo está disponível em versões android, que pode ser baixado aqui, e iOS, para dispositivos Apple, e o download também pode ser realizado por aqui.

Após o download, basta logar no sistema com uma senha Gov.br, do governo federal. Ao entrar, o contribuinte já consegue ter acesso a declarações do ano anterior e também preencher a deste ano, 2023, que tem como ano-calendário 2022.

Prédio da Receita Federal em São Paulo. Foto: Felipe Siqueira/Estadão

Quem tem de declarar IR?

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

