Como declarar o salário no Imposto de Renda

Para quem trabalha sob regime da CLT, ou seja, com carteira assinada, declarar o salário no Imposto de Renda Pessoa Física 2023 talvez seja um dos tópicos mais simples de se realizar. Isso porque o item possui uma aba específica para ele no PGD, o Programa Gerador de Declaração, da Receita Federal.

Imposto de Renda 2023 no Estadão Confira as notícias mais recentes sobre IR

Ao acessar a plataforma para computador ou celular - ou até mesmo online, por meio do E-Cac, o contribuinte vai precisar procurar a aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Por lá, o contribuinte vai preencher informações como valores recebidos e retidos na fonte.

E existe uma facilidade que vale ser mencionada: a declaração pré-preenchida. Já comentamos por aqui que essa modalidade é um “fura-fila” oficial da Receita, dando prioridade na restituição - sempre respeitando, claro, as prioridades legais, como idosos e professores. Além disso, a pré-preenchida também já puxa informações relacionadas ao salário automaticamente, cabendo ao declarante conferir todas as informações.

PGD, o Programa Gerador de Declaração, da Receita Federal Foto: Alex Silva

Confira O que você precisa saber sobre o IR 2023

Quem tem de declarar IR?

Continua após a publicidade

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

Confira o calendário de restituição do IR de 2023