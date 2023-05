ENVIADO ESPECIAL A HIROSHIMA – Com uma alta densidade populacional, o Japão tem o espaço como algo quase sagrado. Não é raro, em um restaurante, você ser convidado a deixar o local se já tiver terminado de comer. É nesse cenário que se popularizou no país o chamado hotel-cápsula, em que a reserva é para o espaço da cama... e nada mais.

Em Tóquio, a maior megalópole do mundo, e em outras grandes cidades do Japão, os hotéis-cápsulas ficam cada dia mais sofisticados e são uma opção mais barata para os turistas.

O Estadão, que acompanha a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cúpula do G-7, se hospedou por uma noite em um hotel-cápsula de Hiroshima. São dez andares e, em todos eles, dezenas de cápsulas. Além da cama com lençol e travesseiro, a diária de menos de R$ 200 deu direito a um kit-banho com toalha e produtos de higiene pessoal. O banheiro fica na área comum e é de uso coletivo.

Há todo tipo de hotel-cápsula pelo Japão, desde os mais apertados, em que o teto fica bem perto do rosto, até os mais espaçosos. Na cápsula em que o Estadão ficou hospedado, era possível quase ficar de pé. Um alívio para os claustrofóbicos. Veja o vídeo: