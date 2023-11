Como é ser muito rico em Nova York

The New York Times - É um ótimo momento para ser rico na cidade de Nova York. A vida cotidiana está cada vez mais inacessível para a maioria dos nova-iorquinos, mas uma nova classe de serviços privados, exclusivos para membros e de concierge está surgindo como uma espécie de condomínio fechado dentro da cidade.

Clubes ultraexclusivos, especialistas em lavanderia, passeios de helicóptero sob demanda e serviços que permitem que os usuários deem lances de centenas de dólares por uma reserva em um restaurante estão transformando a maneira como as pessoas com muita renda disponível jantam, se exercitam, vão ao médico, cuidam dos filhos, passeiam com os cachorros e se locomovem - tudo isso sem precisar interagir com a população.

Leia também

Tudo isso resulta em uma cidade onde os ditados sobre nova-iorquinos de todas as origens vivendo e trabalhando lado a lado podem agora vir com um asterisco.

Restaurante exclusivo Carbone, em Nova York; apenas a reserva custa US$ 450, sem incluir a refeição Foto: Daniel Krieger/The New York Times

Os ricos há muito tempo tentam evitar os inconvenientes da vida na cidade. Mas algo diferente está surgindo agora. Não é preciso ser bilionário - apenas um dos muitos ricos comuns da cidade - para poder comprar sua entrada em uma versão mais fácil, mas muito mais restrita de Nova York. Até mesmo o local favorito do prefeito é um clube apenas para membros.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais os ricos de Nova York estão criando uma cidade que é amplamente acessível apenas para eles.

Gerentes domésticos e babás rotativas

Continua após a publicidade

A demanda por ajuda doméstica 24 horas por dia aumentou desde 2020, disse April Berube, que dirige a Wellington Agency, que ajuda a colocar empregadas domésticas, gerentes de casa e outros funcionários em famílias ricas na área de Nova York - e em suas segundas e terceiras casas ou em seus iates.

Berube disse que o volume de solicitações de quase todos os tipos de serviços aumentou drasticamente, mesmo em comparação com três ou quatro anos atrás. O valor cobrado por uma governanta é de cerca de US$ 45 por hora, acima dos US$ 30 do período pré-pandêmico, disse ela, e agora é amplamente esperado que as famílias ofereçam plano de saúde e outros benefícios aos membros da equipe.

Manter o controle de grandes equipes e várias residências pode, é claro, ser um desafio. Algumas famílias contratam um gerente de patrimônio ou chefe de equipe para cuidar da logística e da programação, e uma pessoa experiente pode ganhar até US$ 350 mil por ano, disse Berube.

“A pandemia mudou muita coisa”, disse Anita Rogers, fundadora da British American Household Staffing, uma agência de recrutamento de pessoal doméstico com grande presença na cidade de Nova York, que quase dobrou o tamanho de sua empresa nos últimos anos. “Estamos muito ocupados.”

Em vez de uma babá que trabalha 40 horas por semana, Rogers diz que agora vê pedidos frequentes de um grupo de duas ou três babás rotativas. Elas podem passar de quatro a sete dias morando com uma família antes de passar o bastão para a próxima babá e sair por alguns dias. Normalmente, elas ganham cerca de US$ 120 mil por ano, segundo ela.

Especialistas em lavanderia e chefs particulares

Os nova-iorquinos mais ricos estão interessados em chefs particulares em tempo integral, de acordo com os líderes de empresas de chefs particulares e agências de recrutamento doméstico. Os cargos podem ter salários de cerca de US$ 150 mil - e cobrem apenas o almoço e o jantar.

Continua após a publicidade

O café da manhã geralmente fica a cargo de uma governanta enquanto o chef está no mercado, disse Anita Rogers. Os chefs em busca de itens especiais podem usar serviços de entrega premium como o Regalis Foods, onde um caranguejo vermelho norueguês vivo de US$ 720 está a apenas um clique de distância.

As famílias também estão cada vez mais interessadas em funções mais específicas, disse ela, como uma lavadeira - uma costureira treinada responsável por todos os assuntos relacionados a roupas. Uma lavadeira especializada pode levar 30 minutos para passar completamente uma camisa de botão, disse ela, e normalmente ganha cerca de US$ 50 ou US$ 60 por hora.

Embora os membros da equipe possam ajudar a cuidar dos animais de estimação, alguns nova-iorquinos preferem enviar seus cães para caminhadas diárias, geralmente em áreas arborizadas no norte do Estado, onde os animais podem ficar livres. Uma caminhada particular pode custar US$ 250 por dia por meio do serviço Shape Up Your Pup, incluindo um “boletim” resumindo a aventura. As caminhadas ocasionais em grupo custam US$ 145 por dia.

Gotas intravenosas em casa e salas de emergência sob demanda

A saúde - ou pelo menos gastar muito tempo e dinheiro para se sentir mental e fisicamente em forma - se tornou um dos produtos de luxo mais procurados da cidade.

A Sollis Health, que se autodenomina o primeiro e único provedor de atendimento emergencial concierge do país, abriu duas unidades em Manhattan somente este ano e uma nos Hamptons em 2021.

Continua após a publicidade

Camas no Remedy Place, em Nova York, que se diz o primeiro clube social de bem-estar do mundo. O local abriu em dezembro de 2022 para responder à demanda de ricos nova-iorquinos por formas de cura física e psicológica Foto: Emon Hassan/The New York Times

As assinaturas, que começam em US$ 3,5 mil por ano e aumentam para US$ 6 mil para quem tem mais de 45 anos, incluem consultas no mesmo dia, testes de laboratório no local e atendimento virtual 24 horas por dia. As visitas domiciliares têm um custo extra. A Sollis é um “provedor fora da rede”, de acordo com seu site, e não está inscrita no Medicare.

Os serviços domiciliares também são oferecidos pela NutriDrip, que oferece gotejamento intravenoso de vitaminas com o objetivo de revitalizar os nova-iorquinos cansados e estressados. O chamado gotejamento NutriCleanse custa US$ 355 para não associados e afirma combater “toxinas prejudiciais da exposição urbana” por meio de uma combinação de vitamina C, magnésio, cálcio e outros elementos. O custo é de mais US$ 100 para agendar o serviço em casa em Manhattan, ou US$ 125 no Brooklyn ou Queens. Os membros que pagam US$ 95 por mês ou US$ 995 por ano têm acesso a tarifas com desconto.

Cura por meio de crioterapia e cristais

O Remedy Place, que se autodenomina “o primeiro clube social de bem-estar do mundo”, foi inaugurado no bairro de West Hollywood, em Los Angeles, antes de abrir sua primeira unidade em Nova York no ano passado.

A associação ao clube de 7 mil pés quadrados (650 metros quadrados) pode custar até US$ 2,75 mil por mês e inclui acesso ilimitado a uma “câmara de oxigênio hiperbárica, roupa de compressão linfática, aulas de respiração em banho de gelo, crioterapia” e uma cama de luz vermelha.

Os ajustes de saúde mental também podem ser encontrados no Well, onde as associações custam de US$ 395 a US$ 495 por mês e incluem uma avaliação feita por um profissional interno para avaliar 13 “aspectos do bem-estar”. Os tratamentos incluem aulas de mindfulness e movimento, além de sauna infravermelha e sessões de mergulho frio, um lounge no local com caldo de osso gratuito e uma “cúpula de meditação carregada de cristais”. (Os não associados podem reservar serviços no Remedy Place e no Well).

Continua após a publicidade

O Remedy Place, o Well e uma das mais novas unidades da Sollis Health estão todos localizados a poucas quadras do Flatiron Building, em Manhattan, e juntos criaram uma espécie de micro bairro caro para o bem-estar.

Taxas de iniciação de US$ 200 mil para clubes privados

Embora os clubes sociais centenários da cidade tenham a reputação de serem abafados e antiquados, uma nova geração de clubes privados foi aberta nos últimos anos.

O Zero Bond em NoHo, o local preferido do prefeito Eric Adams e o local de sua festa da vitória na noite da eleição de 2021, cobra US$ 3,85 mil por ano, mais uma taxa de iniciação de US$ 1 mil, para associações “gerais” para pessoas de 28 a 45 anos.

O Aman em Nova York, que é conhecido como o hotel mais caro da cidade, foi inaugurado em 2022 com um clube de membros interno, que exige uma taxa de iniciação de US$ 200 mil e US$ 15 mil em taxas anuais. Os interiores são um “casulo suntuoso de texturas requintadas”, de acordo com a Town and Country, que comparou o ambiente a uma mistura de Bali e Tóquio.

O Core Club, exclusivo para membros, mudou-se recentemente de sua sede na East 55th Street para a Quinta Avenida, com taxas de iniciação que variam de US$ 15 mil a US$ 100 mil para uma biblioteca de vinhos, um lounge speakeasy (secretos e exclusivos), um salão de beleza, uma barbearia, um bar de sucos e uma academia, entre outras comodidades, de acordo com o Robb Report. Um porta-voz não confirmou nenhum detalhe sobre o espaço.

E a Casa Tua, que tem filiais em Miami, Aspen e Paris, abrirá um restaurante com um espaço privativo apenas para membros no Surrey, um hotel do Upper East Side, no início do próximo ano.

Continua após a publicidade

Heliportos e reservas de restaurantes no valor de US$ 650

A Casa Cipriani, inaugurada em 2021 em uma área de 110 mil pés quadrados (10,219 mil metros quadrados) e cinco andares no Battery Maritime Building, é “um clube social em um sentido moderno, onde estilo, decoração, privacidade e respeito ainda são valores apreciados”, disse uma porta-voz, em resposta a uma consulta sobre preços de cardápio e listas de espera de associados.

O espaço inclui dois restaurantes, um centro de saúde e bem-estar de 15 mil pés quadrados (1,393 mil metros quadrados) e um “grande salão” de 9 mil pés quadrados (836 metros quadrados) que pode acomodar 800 pessoas em festas. Os interiores de mogno laqueado lembram “um elegante transatlântico” da década de 1930, de acordo com um informativo preparado para os jornalistas.

Ele também fica a apenas uma quadra do heliporto no Pier 6.

A Zip Aviation, um serviço de helicóptero particular, transporta grupos de até seis pessoas do píer para os aeroportos locais, incluindo Teterboro, em Nova Jersey, o centro da região para jatos particulares, por US$ 2 mil a passagem. A Zip também voa para os Hamptons, com a viagem mais cara para o ponto mais ao leste do East End - Montauk - por US$ 5 mil por trecho, mais “taxas relacionadas ao aeroporto”.

Para aqueles dispostos a evitar clubes privados para comer e beber em público, pode parecer impossível conseguir uma reserva em alguns dos restaurantes mais procurados da cidade.

Aqueles com renda disponível podem fazer lances para reservas em sites como Appointment Trader e Cita Marketplace.

Continua após a publicidade

Uma oferta recente do Cita incluiu uma reserva para duas pessoas no Carbone na terça-feira à noite, em horário nobre, por US$ 450. Os proprietários deste restaurante estão abrindo um clube exclusivo para membros em Manhattan, com uma taxa de iniciação de US$ 20 mil e US$ 10 mil de anuidade, com uma sala de jantar privativa para os “membros fundadores” do clube, que pagarão uma taxa de iniciação de US$ 50 mil, segundo a Bloomberg, e um chef concierge que poderá preparar qualquer prato que um membro desejar com 48 horas de antecedência.

O Cita também tinha uma mesa para quatro pessoas disponível no Polo Bar em uma quarta-feira à noite, às 17h, por US$ 650. Os preços das reservas não incluem o custo da refeição propriamente dita.