Como experiência fluida e segurança no pagamento on-line ajudam a ampliar vendas

Com o crescimento da relevância estratégica do e-commerce para gerar receitas, oferecer jornadas de pagamento seguras e rápidas ao consumidor tem cada vez mais importância para o varejista, que atua em um ecossistema complexo e fragmentado e precisa aumentar a conversão de visitantes em compradores.

O estudo State of Commerce 2022, realizado pela Salesforce, mapeou as cinco prioridades atuais dos tomadores de decisão de e-commerce brasileiros, que incluem a expansão da base de clientes, o aprofundamento das relações com clientes atuais e o crescimento de receitas.

Na outra ponta, o consumidor tem crescentes expectativas quanto à conveniência, facilidade e segurança da compra on-line – elementos determinantes para gerar uma experiência positiva e a fidelização. A Pesquisa Global Insights, realizada pela Serasa Experian, com 6 mil consumidores de 20 países, incluindo o Brasil, apontou que 4 em cada 5 entrevistados dizem que uma experiência on-line positiva faz com que admirem mais a marca. O levantamento apontou ainda que, apesar de as compras digitais já fazerem parte da rotina, metade dos entrevistados está preocupada com suas transações on-line.

“Depois de realizar investimentos para atrair o consumidor, o varejista não pode perdê-lo no checkout. Por isso, deve tê-lo no centro de sua estratégia. E a melhor forma de fazer isso é oferecendo a maior gama de meios de pagamento”, diz Thaisa Fausto, head de Novos Negócios do PayPal Brasil.

Pesquisa da Nielsen, feita a pedido do PayPal sobre o seu impacto em grandes e-commerces brasileiros, apontou que o PayPal contribui para um aumento médio de 34% na conversão versus outros meios de pagamento, quando isolamos parte da jornada e analisamos a atitude do comprador a partir da tela de checkout. Além disso, o valor médio das compras via PayPal é 29% maior e seus usuários gastam 42% mais ao longo do ano, em comparação aos demais consumidores.

O desempenho é ainda melhor em algumas categorias, como na de vestuário e moda, com mais de 90% de chances de o usuário PayPal finalizar a compra quando a solução está disponível. Já no segmento de saúde e beleza, o valor médio da compra via PayPal é 43% maior.

Para o consumidor, o pagamento pelo PayPal se torna mais ágil, por dispensar a necessidade de preencher alguns formulários. Além da comodidade, a vantagem se traduz em segurança, pois as informações pessoais armazenadas não são enviadas ao vendedor – o que reduz o risco de roubo de dados.

“Nossa plataforma de pagamentos protege contra fraudes na transação, ao cruzar dados do comprador e do consumidor”, explica Thaisa, apontando que a agilidade da compra se une à segurança, em um cenário que estimula o uso do PayPal. “Você fideliza o cliente, que só precisa se cadastrar uma vez.”.

Uma das empresas que perceberam esse impacto foi a Privalia, outlet on-line de moda, que tem 14% do volume de vendas via PayPal, com ticket médio 30% maior que nas outras formas de pagamento.

Além da segurança e comodidade, isso se dá por soluções exclusivas de pagamento, como parcelamento estendido e frete gratuito, ofertados a quem opta por usar o PayPal. “O que a gente mais valoriza é a abertura e a disponibilidade do PayPal para testar ações e campanhas novas, além de toda a carteira de clientes”, afirma o diretor financeiro da Privalia, Jordão Resende.

A plataforma possibilita a atração de clientes mais engajados, aqueles visitantes que se convertem em compradores, e com maior ticket médio de compra e recorrência. No Brasil, onde o PayPal possui 6,9 milhões de clientes ativos, o perfil dos seus usuários, de acordo com o Statista Global Consumer Survey Brand Report de maio, tem uma parcela maior daqueles com alta renda familiar mensal (48%) em comparação com a de outros serviços de pagamento.

Como líder mundial em pagamentos digitais, o PayPal tem globalmente 432 milhões de usuários ativos e presença em cerca de 35 milhões de e-commerces. Sua reputação contribui para ampliar as chances de empresas brasileiras que aceitam PayPal de realizar vendas para consumidores brasileiros e estrangeiros.