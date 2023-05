Como fazer uma retificação no Imposto de Renda?

O processo para fazer uma retificação no Imposto de Renda é muito simples. Basta o contribuinte abrir a plataforma do respectivo ano e selecionar “declaração retificadora”, logo na página de identificação. Também é possível realizar as alteração por meio do e-CAC, portal online da Receita.

Por lá, a pessoa vai precisar alterar o que for necessário - como correções de valores, acréscimos de bens ou exclusão de algum item.

É muito importante lembrar que é obrigatório abrir a declaração que foi transmitida anteriormente e não começar uma nova - do zero. Além disso, não é necessário alterar o resto, caso esteja tudo certo. Também não há limite de retificação, o sistema vai sempre considerar a última que foi entregue.

Por fim, vale ressaltar que, para alterar a modalidade, de simplificada para completa ou vice-versa, a retificação precisa ser feita dentro do prazo - até 31 de maio de 2023.

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

