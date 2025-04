Criado em 2019, o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma modalidade que permite ao trabalhador sacar parte do saldo de sua conta vinculada no mês de se aniversário. Muitas instituições financeiras, inclusive a Caixa Econômica Federal, que opera o fundo, oferece antecipações de parcelas, que, na prática, são empréstimos bancários.

Para entender como funciona a antecipação, é necessário antes entender melhor como funciona o saque-aniversário. Trata-se de uma modalidade diferente da tradicional, o saque-rescisão, em que o empregado só recebe o valor acumulado ao final do contrato do trabalho. Como o próprio nome sugere, no caso do saque-aniversário, o trabalhador pode sacar parte do valor do mês de seu aniversário.

Essa modalidade não é automática. Para optar por ela, o trabalhador precisa manifestar esse desejo. Veja em três passos como funciona:

Baixe o app FGTS e cadastre-se;

Selecionar a opção “Cadastre-se” para criar uma senha de acesso;

Autorize a opção Saque-Aniversário e faça a adesão.

A antecipação do FGTS só pode ser feita por aqueles que aderiram à modalidade do saque-aniversário. Para isso, é necessário que o interessado em adquirir o empréstimo autorize os bancos a consultarem o seu saldo. Veja a seguir perguntas e respostas.

Como funciona a antecipação?

Ao realizar a autorização aos bancos, escolha um de sua preferência e faça uma simulação. Por ser um empréstimo, ele é sujeito a taxas de juros e outros encargos estipulados pelas instituições financeiras.

Quem pode antecipar o saque-aniversário?

Todos os trabalhadores com 18 anos ou mais que já tenham aderido à modalidade saque-aniversário podem contratar a antecipação.

Quanto pode ser antecipado?

A quantidade de parcelas depende de uma série de fatores, que vão desde a quantia que o trabalhador tem depositado, o quanto irá receber e o prazo até fazer o próximo saque.

Qual é a garantia?

A garantia é o valor que o empregador deposita mensalmente na conta do FGTS vinculada do trabalhador, de 8% ao mês, e que seriam sacados uma vez ao ano, na data de aniversário do trabalhador.

Quando o valor é liberado?

Feita a adesão, os bancos geralmente liberam a antecipação dos valores em até 24 horas.

Como é feito o pagamento?

Não é necessário se preocupar em pagar as parcelas do empréstimo, já que o valor é descontado automaticamente do saque-aniversário.

Posso fazer novas antecipações?

Sim, desde que haja saldo suficiente para isso.