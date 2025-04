Ao apresentar a lista de tarifas direcionadas à maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump enfatizou repetidamente que a taxa de cada país era recíproca — refletindo as barreiras que há muito tempo eles erguiam contra os produtos americanos.

Ele falou pouco sobre a metodologia por trás desses cálculos, mas uma possível resposta surgiu mais tarde na quarta-feira, 2. A nova alíquota tarifária de cada país parece ter sido derivada de:

Pegando o déficit comercial que os Estados Unidos têm com essa nação e dividindo-o pelas exportações que esse país enviou para os Estados Unidos.

que os Estados Unidos têm com essa nação e dividindo-o pelas que esse país enviou para os Estados Unidos. Depois, como Trump disse que estava sendo “gentil”, o número final da tarifa foi cortado pela metade.

No caso da China, por exemplo, o déficit comercial dos EUA com o país asiático é de US$ 291,9 bilhões, valor que foi dividido pelas importações americanas de produtos chineses, que somam US$ 433,8 bilhões. O resultado dessa conta é 0,6728 ou 67% (taxa que seria cobrada pela China sobre os produtos americanos, como alegam os EUA). No cálculo do governo Trump, ao cortar essa taxa pela metade, chega-se aos 34% de “tarifa recíproca” aplicada contra a China, como anunciado na quarta-feira.

James Surowiecki, escritor financeiro e autor de livros, apontou pela primeira vez a tendência em um post no X. Seu comentário deu início a uma especulação generalizada, já que Trump havia dito anteriormente que a taxa tarifária de cada país seria “a taxa combinada de todas as suas tarifas, barreiras não monetárias e outras formas de trapaça”.

Essas barreiras não monetárias incluem uma série de leis e outras políticas difíceis de quantificar que Trump vê como o principal motivo pelo qual os EUA apresentam tais desequilíbrios comerciais. (Há exceções: algumas nações enfrentam apenas uma tarifa mínima padrão de 10% a partir deste mês).

Ao anunciar as tarifas, Trump falou pouco sobre a metodologia por trás desses cálculos Foto: Mark Schiefelbein/AP

Em uma reunião anterior com os repórteres, as autoridades da Casa Branca disseram que os números foram calculados pelo Conselho de Assessores Econômicos usando metodologias bem estabelecidas. A autoridade acrescentou que o modelo foi baseado no conceito de que o déficit comercial que os EUA têm com um determinado país é a soma de todas as práticas comerciais injustas e “trapaças” que esse país fez.

Posteriormente, a Casa Branca esclareceu sua metodologia em seu site. Embora use alguns símbolos matemáticos que podem ser difíceis de analisar, ela confirma que a fórmula é essencialmente baseada no déficit comercial dos EUA com um país estrangeiro, dividido pelas exportações do país.

Fórmula divulgada pelo governo dos Estados Unidos usada para calcular as 'tarifas recíprocas' impostas por Trump a parceiros comerciais Foto: Reprodução via ustr.gov