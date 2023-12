Haddad tenta resgatar o Orçamento, mas até quando Lula apoiará uma política fiscal estranha ao PT?

Resgatar ou mesmo reinventar o orçamento é a iniciativa mais ambiciosa, até agora, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Políticos, empresários e sindicalistas condenaram, prontamente, a reoneração gradual da folha de pagamento, a limitação de compensações tributárias e a revisão de benefícios concedidos durante a pandemia.

Essas medidas podem render bilhões ao Tesouro, robustecer as finanças federais num ano pouco promissor e, talvez, possibilitar o déficit zero em 2024. Mas o resultado mais importante, embora muito mais prosaico, pode ser a recuperação da simples — e quase esquecida — ordem orçamentária.

O ministro da Fazenda está empenhado, sim, em caçar dinheiro para a travessia do novo ano e dos anos seguintes, mas seu esforço pode render mais que isso. Seu trabalho, neste momento, inclui uma limpeza fiscal, com revisão de benefícios acumulados em diferentes mandatos e reordenação de políticas.

Não há por que manter indefinidamente estímulos concedidos há mais de dez anos a setores e segmentos industriais selecionados. Esses estímulos podem ter favorecido o crescimento econômico e a oferta de empregos. Seria útil, de toda forma, um balanço rigoroso desses efeitos, assim como é importante reavaliar objetivos e recursos disponíveis para as políticas de desenvolvimento econômico e social.

Poderá haver resistência da oposição e também de grupos petistas a qualquer tentativa séria de rever e de atualizar essas políticas. Embora tenha exibido, até agora, capacidade para negociar, o ministro da Fazenda poderá ficar muito mais dependente do apoio presidencial para avançar em seu trabalho.

A aliança com o ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, parece garantida. O apoio da ministra do Planejamento, Simone Tebet, responsável pela preparação do Orçamento, também será essencial. Os ministros defensores da gastança continuarão empenhados em seus joguinhos políticos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu desmontar, nos últimos dias, uma perigosa manobra de congressistas para facilitar o uso de agrotóxicos sem o controle da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Haveria um claro risco para a saúde pública se os poderes de supervisão ficassem concentrados no Ministério da Agricultura, como foi proposto num projeto apelidado de “PL do Veneno”. Ao vetar trechos do projeto, Lula atendeu a sugestões de funcionários especializados em questões sanitárias e ambientais e também a um alerta do ministro da Fazenda. Discretamente, o ministro Haddad tem ido além das questões financeiras.

É difícil dizer até quando o presidente Lula apoiará uma política fiscal estranha aos padrões do PT e talvez incompatível, segundo alguns críticos, com as ambições presidenciais.

Essa política, no entanto, tem sido bem avaliada no setor financeiro, é apoiada internacionalmente e tem garantido ao chefe de governo uma situação confortável diante do mercado, apesar da resistência de alguns segmentos empresariais, políticos e trabalhistas.

Historicamente, já se pode apontar como grande realização o resgate do orçamento. O criador da contabilidade moderna, frei Luca Bartolomeo de Pacioli (1445-1517), provavelmente aplaudiria a clareza das contas e a busca do equilíbrio aritmético.