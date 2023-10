Quando bailarinos usaram figurinos projetados pela Burberry em uma apresentação no início deste ano, foi uma pista para o plano de Lloyd Dorfman de salvar a Royal Opera House da ruína financeira: fazer com que marcas de luxo paguem por uma associação com o palácio de Covent Garden.

O próximo passo em sua lista é colocar designers de figurino no TikTok, ou levar O Quebra-Nozes para a Netflix. “Precisamos ser mais comerciais no que fazemos”, diz Dorfman, o empresário e empreendedor que assumiu como presidente em julho do ano passado.

Lloyd Dorfman, presidente da Royal Opera House, no local de artes cênicas em Londres, Reino Unido Foto: Carlotta Cardana / Bloomberg

Dorfman, que fez fortuna após fundar o negócio de câmbio Travelex, quer ir além. Ele enxerga um futuro onde a fachada do prédio do século XIX poderia contribuir para encher os cofres. “A Harrods tem andaimes na frente do prédio deles, e todo mês eles têm uma marca diferente”, diz ele. O Royal Ballet ou a Ópera também poderiam ser patrocinados por marcas como Tiffany & Co ou Rolex, caso estejam interessadas.

Novas fontes de receita são cruciais para a sobrevivência da Royal Opera House, que ficou com um déficit anual de US$18 milhões (cerca de R$ 89,56 milhões) após cortes de financiamento e aumento de custos. Além disso, terá que gastar £200 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) na restauração do prédio histórico ao longo da próxima década.

A ópera não está sozinha. Instituições culturais por todo o Reino Unido estão sofrendo com a acentuada redução de financiamento público anunciada em novembro do ano passado e estão lutando pela sobrevivência. “Querendo ou não, cabe a nós resolver isso”, diz Dorfman, acomodando-se em uma poltrona de veludo vermelho na Crush Room da Royal Opera House. “Ficar de braços cruzados não é uma opção.”

Trazer nomes de marcas para o prédio ou transformar seus bailarinos em estrelas do TikTok pode não ser universalmente popular. Mas Dorfman, de 71 anos, está decidido: “A menos que você, Sr. e Sra. Conservadores Que Não Querem Mudar Nada, queiram nos dar mais £10 milhões (cerca de R$ 60,34 milhões) a cada ano, o que sugerem que devemos fazer?”

O Royal Opera House se apoiou em doações e financiamentos filantrópicos para manter as portas abertas Foto: Carlotta Cardana/Bloomberg

Para Dorfman, resolver o quebra-cabeça financeiro é algo pessoal. Durante um tour pelos amplos corredores, ele pausa em frente ao grandioso bar no primeiro andar. “Não é coincidência”, ele diz, referindo-se ao nome: O Conservatório Dorfman. Reformar o espaço em 2018 provavelmente custou vários milhões de libras para a Dorfman (ele não informa quanto), mas é o tipo de doação de que a ópera precisa para sobreviver à iminente crise financeira. E não está sozinha em sua luta.

A English National Opera, outra companhia de ópera com sede em Londres, no London Coliseum, está cortando 19 empregos na orquestra e colocando os músicos remanescentes em contratos de meio período, devido aos cortes de financiamento. A ENO foi informada de que só se qualificará para futuras subvenções públicas se sair de Londres, como parte de um plano para redirecionar recursos para outras partes do país.

O financiamento da Royal Opera House pelo Arts Council foi reduzido em 9%, equivalente a £ 2,2 milhões (R$ 13,28 milhões). Dorfman está furioso. “Você não vai alcançar a igualdade ao nivelar por baixo em Londres”, diz ele.

Desventuras da pandemia

Dorfman assumiu a presidência em julho do ano passado, sucedendo ao banqueiro Simon Robey. Na época, o prédio estava se recuperando da pandemia, que deixou seus teatros vazios por meses. Depois, uma greve ferroviária às vésperas do último Natal forçou a Royal Opera House a cancelar uma apresentação de O Quebra-Nozes, com um custo de £ 200 mil (R$ 1,2 milhão).

“Este é um negócio que depende da venda de 95% dos 2.200 assentos apenas para se equilibrar. Quando você não pode vender um único assento, não é um bom dia”, diz ele. A ópera foi forçada a pedir empréstimos ao governo do Reino Unido e a reduzir custos.

A soprano Lise Davidsen se apresenta como Elisabeth of Valois no espetáculo "Don Carlo" no Royal Opera House Foto: Bill Cooper/The Royal Opera via AP

Reconstruída após um incêndio em 1856, a Royal Opera House é o lar da Royal Opera, do Royal Ballet e da Orquestra da Royal Opera House. A cada ano, vende mais de meio milhão de ingressos para apresentações de peças como Romeu e Julieta, Giselle e O Quebra-Nozes.

Os preços dos ingressos variam de £11 a £235 (R$ 66 a R$ 1,4 mil), de acordo com a Stage, a revista de entretenimento. Mas, com as vendas de ingressos cobrindo apenas 40% dos custos, a Opera House sempre dependeu de doadores e apoio filantrópico para manter as luzes acesas. Isso também é uma área cada vez mais pressionada.

A decisão de encerrar a parceria com a BP, depois que outras instituições, incluindo a Royal Shakespeare Company, romperam os laços com a multinacional de petróleo e gás, foi acertada, diz Dorfman, embora tenha aumentado a pressão financeira.

“Não podemos existir alheios às sensibilidades do mundo”, diz ele. A BP financiou a ópera por 33 anos, e sem sua doação, a organização terá de procurar dinheiro em outros lugares em um momento em que as empresas estão apertando os cintos.

Houve alguns problemas além do controle da Royal Opera House. Restrições relacionadas ao Brexit em vistos para dançarinos e músicos causaram “enormes complicações”, diz ele. “Foi uma partida de pingue-pongue político na época, com todos os benefícios que os defensores do Brexit nos disseram que poderíamos estar obtendo. Não tenho certeza se alguém está ciente de quaisquer benefícios que estejamos desfrutando como resultado.”

Dorfman liderou pelo exemplo. No National Theatre, onde doou £10 milhões (R$ 60 milhões) para sua reabilitação de £70 milhões, o auditório Cottesloe foi renomeado Teatro Dorfman. Lá, ele foi pioneiro na iniciativa Travelex de £10 para incentivar jovens a assistir a espetáculos. Ele também esteve envolvido com o Roundhouse, o Bafta e a Royal Academy.

Não se apaixone pelo seu negócio

No West End, onde cresceu, Dorfman evitou a universidade em favor de um emprego na City depois de estudar na St Paul’s School. Ele trabalhou na First National Financial Corporation por três anos até sair para lançar a Travelex, a empresa de câmbio estrangeiro, em 1976. O negócio expandiu para aeroportos britânicos e para os Estados Unidos e Austrália.

Em 2014, Dorfman desafiou os persistentes rumores de que listaria a Travelex na Bolsa de Valores de Londres e, com seus parceiros de private equity, vendeu para o empresário indiano BR Shetty por £1 bilhão. “Eu não estava procurando fundar uma dinastia”, diz ele sobre a decisão de vender. “Sempre me disseram: não se apaixone pelo seu negócio.” A última lista dos mais ricos do Sunday Times estimou sua fortuna em £712 milhões.

Hoje, os interesses comerciais de Dorfman se estendem de propriedades à Dorfman Media Holdings, que financiou filmes como Intocáveis, o documentário sobre a ascensão e queda de Harvey Weinstein. É essa experiência que Dorfman quer trazer para a Royal Opera House. Ele quer levar a história online - além do seu próprio site de streaming, que foi assistido por 60 mil pessoas no ano passado - e criar conteúdo mais curto para um público mais jovem.

“Eles querem assistir a uma ópera ou balé de três horas em seus celulares? Provavelmente não”, diz ele. Em vez disso, Dorfman quer explorar a “mina de ouro” de histórias escondidas nas paredes da Opera House. “Vamos olhar para a senhora que fez o figurino de Madama Butterfly, ou quem faz o Quebra-Nozes”, diz ele. Bailarinos de balé poderiam estar no TikTok? “Totalmente”, diz ele. “São todas ótimas histórias.”

Outra opção poderia se inspirar na Opera Garnier de Paris, que viu sua fachada ser transformada por uma instalação da Tiffany & Co. Uma imagem gigante de um anel da Tiffany está estampada na frente do prédio. Dorfman diz que haveria sensibilidades de planejamento para uma mudança desse tipo, mas afirma que há “todo tipo de possibilidades” sobre a mesa./BLOOMBERG