Como torrar café sem queimar o planeta - ou o café? Entenda

BLOOMBERG - Entre no lobby do Heirloom Roasters em Oakland, Califórnia, e você verá duas portas. Pela porta número um, você encontrará o principal espaço de torrefação da instalação, um armazém cavernoso onde equipamentos de tamanho industrial barulhentos transformam grãos de café verdes em vários tons de marrom. Atrás da segunda porta há uma sala menor que ajuda a traçar o futuro da Heirloom. Dentro dela estão 16 novas máquinas de torrefação de café Bellwether. Elas são elegantes, silenciosas e, o mais importante: elétricas.

É difícil atribuir uma pegada de carbono exata à indústria cafeeira de US$ 200 bilhões. Também é difícil imaginar essa pegada, ou pelo menos mais difícil do que imaginar a poluição expelida pelos escapamentos. As emissões ligadas à produção de café variam e a adição de leite à mistura aumenta-as. Mas uma xícara média de café produz emissões de cerca de 400 gramas de equivalente dióxido de carbono. E 15% disso está ligado ao processo de torrefação, sendo o restante proveniente, em grande parte, do cultivo e transporte de grãos.

Quando se considera que os americanos consomem mais de meio bilhão de xícaras por dia, a matemática do carbono fica mais assustadora.

À primeira vista, lidar com essas emissões parece um problema intratável: a maioria dos equipamentos de torrefação (inclusive na sala principal da Heirloom) funciona com gás natural, que produz tanto emissões de carbono quanto poluição atmosférica prejudicial. E, até recentemente, não havia muita procura por opções elétricas, uma vez que os primeiros modelos elétricos tinham a reputação de produzir torragens inconsistentes.

Torrefação do café com eletricidade começa a ser debatida como forma de reduzir pegada de carbono Foto: Dora Mendes

Ao decifrar esse código em termos de consistência, automatizando parte do processo de torrefação e reduzindo as emissões ao longo do caminho, a Bellwether, com sede em Berkeley, espera dominar o nascente mercado de torrefadoras elétricas.

É quase banal chamar uma nova tecnologia de “o Tesla de” qualquer campo que ela esteja revolucionando, mas converse com qualquer pessoa que tenha trabalhado com as máquinas de Bellwether e a comparação surgirá. Enquanto um torrador tradicional é um grande tambor que bate os grãos de café sobre uma fonte de ar quente criada a partir de gás natural ou, menos comumente, de madeira, as máquinas da Bellwether batem o café em um tambor com ar aquecido eletricamente.

O tambor está alojado em uma engenhoca do tamanho de uma máquina de venda automática e visível através de uma janela. Uma tela sensível ao toque permite aos usuários personalizar perfis de torra ou escolher entre predefinições de grãos desenvolvidas pela Bellwether. Isso significa que um torrador em Portland, Oregon, usando uma máquina Bellwether, poderia abrir uma segunda loja em Portland, Maine, e obter exatamente o mesmo perfil de sabor.

Produtores e empresas apostam em técnica que recupera áreas Modelos de cultivo ambientalmente inteligentes ajudam a enfrentar as mudanças climáticas, com proteção do solo e da água

“O Modelo S foi um veículo que teve um desempenho incrivelmente bom”, disse Ricardo Lopez, fundador e CEO da Bellwether. “Isso realmente ajudou a atrair as pessoas para a indústria de veículos elétricos e a se sentirem bem em comprar um veículo elétrico. Existe a mesma oportunidade que temos com a torrefação de café.”

Além da consistência, a tecnologia elimina uma fonte de CO2 e poluição do ar. Bellwether afirma que suas máquinas podem reduzir as emissões de carbono da torrefação em 90% em comparação a alternativas movidas a gás.

Uma xícara média de café produz emissões de cerca de 400 gramas de equivalente dióxido de carbono - e 15% disso está ligado ao processo de torrefação. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

Tomemos como exemplo uma torrefadora hipotética que processa 45 quilos de grãos por semana na Califórnia, onde cerca de metade da eletricidade vem agora de fontes renováveis. As torrefadoras da Bellwether poderiam eliminar mais de 12.500 libras dessas emissões de CO2 anualmente, estima a startup.

Aplicadas a um gigante da torrefação como a Starbucks, que registou 148.000 toneladas métricas de emissões de CO2 nas suas operações de torrefacção em 2018, as reduções seriam da ordem das 129.000 toneladas métricas de CO2 por ano, de acordo com a Bellwether.

As máquinas elétricas também eliminam uma fonte de partículas produzidas pelo gás metano usado para torrar o café e pelo próprio café à medida que é torrado. Muitas torrefadoras de café usarão pós-combustores (essencialmente incineradores para a poluição do processo de torrefação) para reduzir o material particulado. Mas, num acordo faustiano, isso coloca mais gases com efeito de estufa na atmosfera.

Lopez disse que a pesquisa da Bellwether mostrou que os pós-combustores usam até 80% do gás necessário em todo o processo de torrefação. Como as máquinas da Bellwether não têm ventilação, a grande maioria das partículas e dos compostos orgânicos voláteis liberados no processo de torrefação não vai para o ar.

A torrefação do café é a ponta do iceberg para a descarbonização da indústria de processamento de alimentos, que emite 90 milhões de toneladas métricas de CO2 anualmente nos EUA, segundo um relatório. Mas as torrefadoras da Bellwether são indicativos do potencial de eletrificação, disse Cihang Yuan, oficial sênior de programa do WWF e coautor do relatório.

“O que é único neste setor é que o calor do processo é predominantemente de baixa temperatura, portanto abaixo de 130°C”, disse Yuan. “O que isso significa é que a maioria das emissões pode ser eletrificada. Esta é uma oportunidade de alto impacto e de curto prazo. Você pode realmente começar a escalar esta tecnologia agora mesmo.”

Délcio Klem da Silva, pequenoprodutorde caféespecial do Sítio Serra dos Lopes, em Manhumirim (MG) Foto: Felipe Rau/Estadão

As máquinas Bellwether reduziram cerca de 1.000 toneladas métricas de poluição por carbono em 2022, de acordo com seu relatório de sustentabilidade. A empresa disse que vendeu centenas de máquinas nos EUA para diversas empresas, desde atacadistas como a Heirloom até cafeterias individuais. As vendas estão começando no Canadá e na Europa, e a empresa fechou recentemente um acordo com a Muji para instalar seus equipamentos na loja principal do varejista japonês em Osaka. As torrefadoras custam US$ 59 mil, o que, segundo a empresa, representa uma grande economia em comparação aos US$ 100 mil para comprar e instalar um modelo movido a gás.

A Heirloom, junto com a Red Bay, outra torrefadora da área de São Francisco, ganhou US$ 1,9 milhão em doações da Comissão de Energia da Califórnia (CEC) para comprar e instalar 24 máquinas Bellwether entre elas. Na inauguração das instalações da Heirloom em novembro, o presidente do CEC, David Hochschild, chamou-o de “um exemplo de como a Califórnia é um cartão postal do futuro”.

As torrefadoras elétricas da Heirloom estão instalados no que é conhecido como laboratório de torrefação regenerativa, que testa grãos de agricultores cujas técnicas se concentram na restauração do solo e na ajuda à mitigação das emissões de CO2. Usar torrefadoras movidas a gás parecia uma incompatibilidade com o espírito do laboratório, disse Hovik Azadkhanian, fundador e CEO da Heirloom. Quando ele foi apresentado a Bellwether, foi uma “combinação perfeita”.

Espera-se que as 24 máquinas compradas pela Heirloom e Red Bay ajudem a reduzir cerca de 1.000 toneladas de poluição por carbono a cada ano, uma quantidade equivalente a todos os outros usuários da Bellwether devido ao alto volume das empresas. Mas eles ainda não estão nem perto da escala necessária. Somente a Heirloom tem capacidade para torrar 40.000 libras (18.100 kg) de café por dia.

Para se tornar uma carta completa do futuro, a empresa e outros que trabalham com tecnologia de torrefação elétrica terão que descobrir como lidar com lotes muito maiores de grãos. E a indústria torrefadora terá de adotar tecnologias de baixo carbono, o que significa romper com séculos de tradição.

No entanto, “este é exatamente o tipo de apoio político que precisamos para facilitar os pilotos” e, eventualmente, desenvolver soluções, disse Yuan. “Mesmo uma pequena quantia de dinheiro [pode] desbloquear alguns desses projetos de demonstração que ajudam a indústria em geral”.

