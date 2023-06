Companhia aérea que ameaçou suspender comissários ‘acima do peso’ defende suas diretrizes

A companhia aérea chinesa Hainan Airlines defendeu a imposição de requisitos de peso para comissários de bordo após a nova política viralizar nas redes sociais e gerar uma reação pública negativa. As informações são de reportagem da CNN.

Foto: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

A empresa começou com a nova política no início de junho, ameaçando suspender os comissários de bordo se o peso delas excedesse o “limite padrão”. A regra fazia parte de um conjunto mais amplo de diretrizes, sendo que o peso “padrão” era calculado de acordo com a altura, segundo o jornal estatal “Global Times”.

Segundo a CNN, uma comissária com altura de 1,58m - a altura média de uma mulher adulta chinesa - deveria se manter dentro de 48 kgs. As comissárias que estivessem até 5% acima desse padrão teriam seu peso monitorado mensalmente e passariam por uma avaliação, enquanto aquelas com peso 10% acima do padrão seriam imediatamente suspensas e colocadas em um “plano de redução de peso” supervisionado pela empresa, relatou o “Global Times”.

Na segunda-feira,12, a Hainan Airlines confirmou à CNN que utiliza um “padrão de referência de peso”, mas disse que isso se aplica a todos os comissários de bordo, independentemente do gênero. A companhia aérea também afirmou que a medida “não pode ser interpretada como um critério simples para suspender uma comissária de bordo, como alguns veículos de mídia fizeram”.

O padrão é “baseado no peso humano de referência padrão e corresponde à faixa saudável de peso para a tripulação”, disse a companhia aérea, acrescentando que as regras são usadas para avaliar e gerenciar a “saúde, forma física e postura” da tripulação. O objetivo, segundo a empresa, é buscar promover hábitos de vida saudáveis e manter uma boa imagem profissional.

A política gerou diversos comentários nas redes sociais. Segundo a CNN, vários usuários destacaram que ser comissária de bordo é um trabalho fisicamente exigente que deveria priorizar a força e a resistência, em vez de manter um baixo peso.

Alguns argumentaram que companhias aéreas em muitos países ocidentais abandonaram a exigência de saltos altos e saias nos últimos anos, como a companhia aérea australiana Qantas, que divulgou novas diretrizes para os funcionários, abandonando as regulamentações anteriormente separadas para funcionários do sexo masculino e feminino.

Alaska Airlines, Virgin Atlantic e British Airways também adotaram políticas para promover maior inclusão./Com informações de CNN