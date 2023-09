A companhia aérea Corendon Airlines, da Turquia, anunciou que vai passar a reservar uma parte dos assentos de alguns de seus voos apenas para passageiros maiores de 16 anos. A ideia é que parte da cabine seja uma zona só de adultos, sem crianças ou bebês.

A novidade estará disponível em voos entre Amsterdã e Curaçao, a partir do dia 3 de novembro. A área exclusiva para adultos será na parte da frente da aeronave, fisicamente separada do restante por paredes e cortinas, e contará com 93 assentos padrão e nove assentos com espaço extra para as pernas. Para reservar um assento na área, o passageiro terá de desembolsar 45 euros (cerca de R$ 238). O custo de um assento com mais espaço é de 100 euros (R$ 530).

A companhia aérea afirma que a zona só de adultos permite que passageiros que podem se incomodar com ruídos de crianças ou bebês passem o voo em um ambiente mais quieto, além de também ter um efeito positivo em passageiros acompanhados de crianças, que podem ficar mais tranquilos quanto a incomodar outras pessoas, sem se preocuparem tanto com choro e outros barulhos.

A Corendon Airlines irá oferecer um espaço exclusivo para adultos em voos entre Amsterdã e Curaçao. Foto: Jens Meyer/AP

Segundo o The Washington Post, a Corendon é a primeira companhia europeia a oferecer um espaço exclusivo para adultos na cabine, mas algumas empresas com base na Ásia já adotaram políticas semelhantes, como a AirAsia X, da Malásia, que tem assentos reservados para maiores de 10 anos, e a Scoot, que opera por meio da Singapore Airlines, que tem cabines para passageiros de 12 anos ou mais.