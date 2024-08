Conab: suspeita de conflito de interesse trava nome para diretoria após caso do arroz importado

BRASÍLIA - O Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento (Consad) avalia a indicação do consultor Arnoldo Anacleto Campos para a Diretoria de Operações e Abastecimento da companhia. Ele foi indicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) para ocupar o cargo após a exoneração do diretor Thiago José dos Santos. O processo, entretanto, foi paralisado na última reunião do Consad por suspeita de conflito de interesse. Procurado, Campos não se manifestou até o momento da publicação desta reportagem.

PUBLICIDADE A diretoria de Operações é a responsável pela operação e pelos editais de leilões de compra pública de produtos agrícolas pelo governo federal. A escolha do novo diretor ocorre após a exoneração por unanimidade de Thiago José dos Santos em meio à crise recente do arroz. O afastamento de Santos decorreu após apontadas “inconsistências” no edital de compra pública de arroz de sua responsabilidade e suspeitas de irregularidades.

Campos é sócio e diretor-executivo da Agmaac, consultoria e assessoria com sede em Brasília voltada a projetos de geração de renda e inclusão produtiva, agricultura familiar e cooperativismo, segurança alimentar e nutricional e produção e consumo sustentável. O Consad encaminhou a indicação de Campos à Procuradoria Geral da companhia e à Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos da Conab (Sucor) para análise e manifestação e posterior retorno para deliberação do colegiado.

No processo de análise do nome de Campos pelo Consad, uma das conselheiras do colegiado aponta que, além de uma alteração contratual no objeto social da empresa realizada em 22 de julho, posterior à indicação do seu nome pelo MDA em 11 de julho, há divergência de informações que “geram dúvidas e insegurança, principalmente, quanto ao conflito de interesses”. A contestação da conselheira está registrada em ata do colegiado.

Conab informa que a indicação de Campos já passou pela Casa Civil e pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do governo federal Foto: Conab via Facebook

A empresa de Santos declarou à Conab, em declaração de experiência profissional, como principais atividades: elaboração, gestão, monitoramento ou avaliação de políticas públicas, programas e projetos, estudos e pesquisas nas áreas de sistemas alimentares, segurança alimentar e nutricional; economia agrícola e sociobioeconomia; desenvolvimento rural, agricultura familiar e apoio à comercialização; apoio à organização econômica e ao acesso aos mercados de produtos da sociobiodiversidade; inclusão econômica e produtiva rural; planejamento de negócios, gestão e organização para os mercados; políticas tributárias para a cesta básica e produtores rurais; abastecimento alimentar e programas de compras públicas da Agricultura Familiar (PAA, PNAE e Compras Institucionais); Selo Biocombustível Social do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Ramos de atuação da empresa convergem com ações operacionalizadas pela Conab e pela própria diretoria para qual Santos é cotado, como os programas de compras públicas da agricultura familiar. Entretanto, a consultoria alterou o objeto social na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal para serviços administrativos prestados a empresas, serviços de planejamento financeiro, arquivamento, preparação de material, organização de arquivos de documentos, apoio operacional e administrativo às empresas e outras organizações do setor público ou privado, serviços de assessoria, consultoria, orientação para gestão de negócios treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Publicidade

Campos também atua como consultor da Organização Econômica e Acesso aos Mercados para Agricultura Familiar e da elaboração do Plano Estratégico da Agricultura Familiar de Mato Grosso, segundo suas redes sociais. Ainda constam como funções em andamento os cargos de consultor de desenvolvimento de mercado do Governo da Bahia para o projeto Bahia Produtiva e consultor de Proteção Social e Inclusão Produtiva Rural da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

O diretor presidente da Conab, Edegar Pretto, disse nesta quarta-feira, 21, que o Conselho tende a avaliar o nome de Campos nos próximos dias. “A indicação já passou pela Casa Civil e pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Coele). Agora, o conselho que está sendo recomposto após a saída de dois membros vai avaliar o nome muito em breve”, afirmou Pretto a jornalistas, após participar de evento da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e Caribe (Rede SPAA), organizado pela companhia.

De acordo com a agenda pública do Consad, uma nova reunião ordinária do colegiado está agendada para 9 de setembro.