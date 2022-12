Concessionárias de logística criticam mudança na Lei das Estatais e falam em ‘retrocesso’

BRASÍLIA – As mudanças promovidas pela Câmara dos Deputados na Lei das Estatais foram mal-recebidas pelas cinco maiores concessionárias de transporte do País.





Na noite de terça-feira, 13, em uma votação relâmpago, a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na lei que estabelece critérios para ocupação de cargos de direção em empresas estatais. A mesma regra passou a valer para indicações à cúpula das agências reguladoras.

O MoveInfra, movimento empresarial que reúne as empresas Rumo, EcoRodovias, Ultracargo, Santos Brasil e CCR Rodovias, declarou que “vê com preocupação o procedimento legislativo que pode resultar em retrocesso”.

Mudanças foram aprovadas pela Câmara, mas ainda precisam passar pelo crivo do Senado Foto: Gabriela Biló / Estadão

A principal mudança feita no texto reduz de três anos para 30 dias o período em que dirigentes partidários e parlamentares devem ficar fora de seus cargos para assumir uma direção em empresas estatais ou agências reguladoras. É a chamada quarentena.

Apesar de a proposta não ter sido feita pelo PT e nem relatada pela legenda, ela foi apoiada por quase todo o partido. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03″ do presidente Jair Bolsonaro e rival político do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e as deputadas Carla Zambelli (PL-SP), Flávia Arruda (PL-DF), Tereza Cristina (PP-MS), estas duas últimas ex-ministras de Bolsonaro, também votaram a favor. A proposta teve ampla maioria, com 314 votos favoráveis a 66 contrários, e agora segue para análise dos senadores.

Nos bastidores, a leitura é de que a alteração serve para viabilizar as nomeações de Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula, para a presidência do BNDES, já confirmada pelo presidente eleito; e do senador Jean Paul Prates (PT-RN), cotado para o comando da Petrobras.

O PT declarou que Mercadante não atuava em cargo ligado à legenda e que não se beneficia de nenhuma mudança. No caso de Prates, o senador não ocupou papel central na campanha de Lula e advogados e executivos da Petrobras já relativizam eventuais impedimentos à sua nomeação.

Os empresários ligados ao MoveInfra afirmam que as exigências das leis “buscam, de forma objetiva, elevar a qualificação técnica” e que isso resultou em avanços da gestão pública “que permitiram indicações baseadas em critérios técnicos, alinhadas à transparência e à meritocracia, princípios consagrados pelas boas práticas internacionais e avaliados positivamente por investidores de longo prazo”.

As empresas reforçaram o compromisso de investir R$ 78 bilhões nos próximos cinco anos, em projetos já contratados, mas que, para isso, “é imprescindível reforçar a segurança jurídica e a previsibilidade regulatória”.

“Qualquer açodamento na alteração de leis amplamente bem avaliadas, sem um debate maduro e transparente, afeta negativamente o ambiente de negócios”, declarou o movimento.